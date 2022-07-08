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Компания «ПЕТРОНАС Чаригали (Туркменистан) Сдн Бхд» приглашает подрядчиков на дни открытых дверей

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Уважаемые потенциальные партнеры!

Компания «ПЕТРОНАС Чаригали (Туркменистан) Сдн Бхд» приглашает зарегистрированные компании, организации и предпринимателей на наше нижеуказанное мероприятие:

День открытых дверей компании «ПЕТРОНАС Чаригали (Туркменистан) Сдн Бхд» для подрядчиков в 2022 г.

Даты: 

Приглашаем на мероприятие по отдельным областям бизнеса в нижеуказанные даты

  1. 15 июля 2022 г. (Поставщики услуг по охране труда, технике безопасности, охранной безопасности и защите окружающей среды)
  2. 16 июля 2022 г. (Поставщики услуг по следующему: механическое статическое и механическое вращающееся оборудование, электрическое оборудование, КИП (контрольно-измерительные приборы), система контроля и оборудование измерительной системы)
  3. 18 июля 2022 г. (Поставщики услуг по трубопроводу, инспекции и надежности оборудования)
  4. 19 июля 2022 г. (Поставщики услуг по добыче и операционным услугам)
  5. 20 июля 2022 г. (Поставщики услуг по логистике и складу)
  6. 21 июля 2022 г. (Поставщики услуг по ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) и общим административным услугам)

Время: 08:30 ч. – 12:30 ч.

Место проведения: Завод компании «ПЧ(Т)СБ» в Киянлы

Просим принести на место проведения полные сведения о Вашей компании.

Если Вы заинтересованы, то просим зарегистрироваться посредством представления сведений о Вашей компании на следующий адрес эл. почты: pctsb_registration@petronas.com с заголовком «День открытых дверей компании «ПЧ(Т)СБ» для подрядчиков в 2022 г.» до 12:00 ч. 15 июля  2022 г.

Вход свободный, приглашаются не более двух (2) представителей от каждой компании.///ПЕТРОНАС Чаригали (Туркменистан) Сдн Бхд, 8 июля 2022 г.

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