Туркменский лидер провел встречи с коллегами по Каспийской пятерке

В преддверии саммита Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел двухсторонние встречи с лидерами Ирана, Азербайджана, России, Казахстана.

В ходе обмена мнениями о перспективах межгосударственного диалога Президент Туркменистана и Президент Азербайджана Ильхам Алиев констатировали наличие огромного потенциала для упрочения взаимодействия в различных направлениях. В данном контексте главы Туркменистана и Азербайджана в числе приоритетных векторов двусторонних отношений определили торгово-экономическую сферу, топливно-энергетический и транспортно-коммуникационный секторы, сельское хозяйство, текстильную промышленность, химическую индустрию и другие.

На встрече с Иранским лидером Эбрахимом Раиси подчеркивалось, что намеченные к реализации шаги по развитию обоюдовыгодных связей, будут напрямую способствовать расширению межгосударственного торгово-экономического взаимодействия. В числе основных направлений межгосударственного диалога были определены также газовая и электроэнергическая сферы, транспорт и связь, строительство, а также сельское хозяйство, туристическая и другие отрасли. При этом акцент был сделан на значении деятельности Межправительственной туркмено-иранской комиссии в интенсификации двусторонних отношений.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил особую значимость ашхабадского саммита. Он выразил уверенность, что итоги мероприятия будут способствовать укреплению уз дружбы и добрососедства прикаспийских стран и определят новые горизонты их взаимовыгодного сотрудничества.

Президент Сердар Бердымухамедов в свою очередь выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за то, что он принял приглашение и прибыл в Ашхабад. Он выразил надежду на то, что итоги форума послужат на благо общего для нас Каспийского региона.

Констатируя продуктивный характер туркмено-российского диалога, Президент Сердар Бердымухамедов и российский лидер Владимир Путин обменялись мнениями по ключевым аспектам двустороннего стратегического партнёрства.

Как отмечалось, сегодня две страны демонстрируют взвешенный подход к определению новых форматов взаимодействия, выстраиваемого на равноправной, долгосрочной основе, с учётом достижений за прошедшие 30 лет и стоящих первостепенных задач государственного развития. ///nCa, 29 июня 2022 г.