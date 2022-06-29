Переосмысление старения: пожилые люди как факторы развития

Армида Салсия Алисджахбана

Пожилые люди очень заметны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе: они работают на сельскохозяйственных полях, производя наши продукты питания, торгуют своими товарами в качестве уличных торговцев, водят тук-туки и автобусы, занимаются спортом в наших парках, возглавляют некоторые из самых успешных компаний региона и являются неотъемлемой частью наших семей.

Действительно, старение населения является одной из мегатенденций, в значительной степени влияющих на устойчивое развитие. Сейчас люди живут дольше, чем когда-либо, и остаются активными благодаря улучшению состояния здоровья. Мы должны расширить узкое представление о пожилых людях как о нуждающихся в нашей заботе, чтобы признать, что они также являются проводниками развития. Поскольку многие части Азиатско-Тихоокеанского региона быстро стареют, мы можем предпринять конкретные шаги для создания условий, в которых наши пожилые люди живут безопасно, надежно и достойно и вносят свой вклад в развитие общества.

Начнем с того, что мы должны инвестировать в социальную защиту и доступ к всеобщему медицинскому обслуживанию на протяжении всей жизни. В настоящее время, по оценкам, 14,3 процента населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе составляют люди в возрасте 60 лет и старше; по прогнозам, к 2030 году этот показатель возрастет до 17,7 процента, а к 2050 году – до одной четверти. Кроме того, 53,1 процента всех пожилых людей составляют женщины, и эта доля увеличивается с возрастом. Поэтому необходима финансовая безопасность, чтобы пожилые люди могли оставаться активными и здоровыми в течение более длительного периода времени. Во многих странах региона менее трети трудоспособного населения охвачено обязательными пенсиями, и значительная часть по-прежнему не имеет доступа к недорогому и качественному медицинскому обслуживанию.

Такая защита имеет решающее значение, поскольку пожилые люди продолжают пополнять рабочую силу, особенно в неформальном секторе. В Таиланде, например, треть людей в возрасте 65 лет и старше являются работниками; 87 процентов работающих женщин в возрасте 65 лет и старше работают в неформальном секторе по сравнению с 81 процентом работающих мужчин в той же когорте. Эта общая тенденция наблюдается и в других странах региона.

Пожилые люди, особенно пожилые женщины, также вносят важный вклад в качестве лиц, осуществляющих уход как за детьми, так и за другими пожилыми людьми. Этот неоплачиваемый уход позволяет молодым людям в их семьях устраиваться на оплачиваемую работу, часто в мегаполисах своей страны или за рубежом.

Пожилые люди также должны иметь возможности для обучения на протяжении всей жизни. Например, повышение уровня цифровой грамотности может сократить “серую цифровую пропасть”. Пожилые женщины и мужчины должны быть в курсе технологических достижений, чтобы получить доступ к услугам, поддерживать связи с семьей и друзьями и оставаться конкурентоспособными на рынке труда. Благодаря межпоколенческим инициативам молодые люди могут обучать пожилых людей использованию технологий.

Мы также должны инвестировать в качественные системы долгосрочного ухода, чтобы пожилые люди, которые в нем нуждаются, могли получать доступную качественную помощь. С ростом числа случаев деменции и других психических расстройств потребности в уходе становятся все более сложными. Многие страны региона по-прежнему полагаются на членов семьи в предоставлении такого ухода, но в будущем неоплачиваемого ухода может быть меньше, а уход со стороны членов семьи не всегда является качественным.

Наконец, устранение возрастной дискриминации и барьеров будет иметь решающее значение для обеспечения всестороннего участия пожилых людей в экономике и обществе. Пожилые женщины и мужчины активно участвуют в качестве волонтеров в ассоциациях пожилых людей или других организациях. Они помогают распределять продукты питания и лекарства в чрезвычайных ситуациях, в том числе во время пандемии COVID-19, следят за здоровьем соседей и друзей или учат друг друга пользоваться цифровыми устройствами. Пожилые люди также играют активную роль в борьбе с изменением климата, обмениваясь знаниями и методами смягчения последствий и адаптации. Эйджизм пересекается и усугубляет другие недостатки, в том числе связанные с полом, расой и инвалидностью, и борьба с ним будет способствовать здоровью и благополучию всех.

На этой неделе страны Азиатско-Тихоокеанского региона соберутся для обзора и оценки Мадридского международного плана действий по проблемам старения (MIPAA) по случаю его 20-летия. MIPAA обеспечивает политические направления для построения общества для всех возрастов с акцентом на пожилых людей и развитие; здоровье и благополучие в пожилом возрасте; и создание благоприятных условий. Совещание предоставит государствам-членам возможность обсудить прогресс в реализации плана действий и определить остающиеся проблемы, пробелы и новые приоритеты.

Хотя в нескольких странах региона уже существует определенная политика в области старения, эта тема должна быть включена во все стратегии и планы действий, и они должны быть преобразованы в согласованные межсекторальные национальные стратегии, охватывающие всех пожилых людей в нашем регионе, включая тех, кто проживает на отдаленных островах, в пустынях или горных хребтах.

Пожилые люди являются ценными членами нашего общества, но слишком часто их упускают из виду. Давайте обеспечим, чтобы они могли в полной мере способствовать нашему устойчивому будущему. ///nCa, 15 июня 2022 года (в сотрудничестве с ЭСКАТО ООН), Армида Салсия Алисджахбана является заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО)