В Туркменистане наметили план по тушению «Врат Ада»

Газовый кратер Дарваза или Сияние Каракумов находится в 270 километрах от Ашхабада в центральных Каракумах. Еще в советское время в 1963 году здесь была предпринята попытка пробурить разведочную скважину, но уже на небольшой глубине была обнаружена пустота, заполненная газом. Образовался обвал грунта глубиной 20 метров и диаметром 60 метров. Тогда инженеры посчитали, что кратер выгорит за несколько дней. Но реальность оказалось таковой, что кратер, который еще именуют Вратами Ада, неподвластен времени.

На международной конференции «Экологические аспекты добычи углеводородных ресурсов» Директор НИИ природного газа Госконцерна «Туркменгаз» Байраммырат Пирниязов рассказал об особенностях кратера и планах по обузданию огненной стихии.

Институтом было изучено геологические строение Дервезинской группы месторождений. Их главной особенной является наличие большого количества тонких маломощных пластов, залегающих на глубине от 200 до 950 метров, переслоенными водоносными пластами.

В настоящее время в разработке находятся 39 скважин на месторождениях Дарваза, Такыр, Ших, Чемерли, Чалджулба. Выявлено также, что пласты и залежи взаимодействуют между собой. Пробуренными разведочными скважинами в пределах Центрального Туркменистана вскрыты породы кристаллического фундамента, которые «старше» Пермо-Триасового периода.

«Горение кратера негативно сказывается на экологию. Кроме того, расходуется природный газ, который может принести значительную прибыль», – отметил Пирниязов.

Конечно, уже предпринимались усилия по изучению состояния кратера. Специалисты Концерна «Туркменгаз» спускались на его дно. Нужно было выяснить – сохранились ли остатки цементной части ствола, и если да, можно было предпринять действия по монтированию арматуры с гибкими трубами, и тогда процесс выхода газа мог бы стать управляемым. Но обнаружить остатки ствола скважины не удалось.

Кроме того, по результатам эксплуатации добывающих скважин подтверждено, что между пластами по разрезу происходит переток газа. Именно этим объясняется тот факт, что мелкая по запасам газа скважина является долгое время источником горения кратера.

В связи с этим НИИ природного газа разработал следующий план.

Во-первых, предлагается пробурить эксплуатационно-оценочные скважины на месторождение Дарваза.

Во-вторых, форсировано осуществить отбор газа из наибольшего по запасам пласта и повернуть фильтрационный поток газа. Тем самым, можно сократить нерегулируемые поступления газа в кратер.

После достижения интенсивности перетока газа, можно будет изолировать поверхность кратера. Таким образом неконтролируемый выброс газа в атмосферу будет полностью ликвидирован.

Пирниязов заявил, что Туркменистан приглашает к сотрудничеству всех ученых, заинтересовавшихся проблемой, для участия в реализации уникального проекта по взятию под контроль газового кратера. ///nCa, 24 июня 2022 г.