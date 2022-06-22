Международная научная конференция: «Экологические аспекты добычи углеводородных ресурсов»

23 июня 2022 года в Ашхабаде состоится международная конференция, посвященная экологическим аспектам добычи углеводородных ресурсов. Организаторами мероприятия выступают «Туркмен Форум» и национальные нефтегазовые компании Туркменистана.

Туркменистан уделяет особое внимание экологической составляющей и в частности, сокращению выбросов метана и попутного газа, при разработке нефтяных и газовых месторождений.

Ранее, занимая должность вице-премьера, Сердар Бердымухамедов, выступая на Конференции ООН по изменению климата (COP 26) в Глазго в ноябре прошлого года, заявил: «Туркменистан на национальном уровне уделяет особое внимание сокращению выбросов метана и в этой связи приветствует новую инициативу “Глобальное обязательство по метану”, принятую в рамках этой значимой Конференции».

Туркменская сторона также выразила заинтересованность в детальном изучении новой инициативы с целью возможного предметного участия в ней. Запуск Глобального обязательства по метану был инициирован США и ЕС с целью коллективного сокращения глобальных выбросов метана по крайней мере на 30% к 2030 году по сравнению с уровнем 2020 года. Более 90 стран поддержали инициативу в Глазго.

Сердар Бердымухамедов также сообщил, что: «Туркменистан планирует к 2030 году добиться нулевых выбросов парниковых газов, а в перспективе значительно сокращать выбросы ежегодно, как за счет собственных финансовых ресурсов, так и при технической и финансовой поддержке международных организаций. Туркменистан выступает за консолидированный подход к проблемам этого плана, предпринимая со своей стороны конкретные шаги по охране окружающей среды и стремясь внести свой вклад в развитие международного сотрудничества в столь жизненно важную для всего человечества область».

Стоит отметить, что Ашхабад инициирование создание в Центральной Азии Регионального центра климатических технологий. Также правительство Туркменистана ранее выдвигало инициативы по разработке Водной стратегии ООН и Специальной программы ООН по Аральскому морю, сохранению экосистем Каспийского моря.

Наряду с этим в стране успешно решаются экологические проблемы на государственном уровне, включая создание лесных массивов, мелиорацию земель и борьбу с опустыниванием. Примером эффективности широкомасштабных работ по озеленению служат широкие «зеленые» полосы вокруг городов страны, которые ежегодно пополняются миллионами новых саженцев.

В нынешней конференции примут участие высокопоставленные представители правительства Туркменистана, руководители национальных и международных нефтегазовых компаний, топ-руководство энергетических организаций, а также крупных международных институтов и исследовательских центров. Повестка дня форума охватывает следующие ключевые сферы:

Инновационные технологии и ноу-хау в добыче углеводородов и снижении выбросов попутных газов

Водород и проекты возобновляемой энергетики

Перспективы управления газовым кратером «Дарваза»

Международный опыт в продвижении чистой энергии и новое климатическое финансирование, доступное для энергетического сектора Туркменистана

Внушительный список делегатов включает представителей известных международных компаний, таких как CNPC, BP, SOCAR, Petronas, Areti, Mitro International, Buried Hill, NAPECO, Dragon Oil, ENI, Лукойл; международные нефтегазовые организации, такие как Международное энергетическое агентство, IRENA, Глобальный газовый центр, Форум стран-экспортеров газа, Общество инженеров-нефтяников, Секретариат Энергетической Хартии.

В заседаниях и панельных дискуссиях конференции примут участие представители многочисленных международных организаций и финансовых институтов – ООН, ОБСЕ, Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития и дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане.

Участие в конференции и деловых встречах во время мероприятия улучшит понимание делегатов о потенциальных инвестиционных возможностях в области возобновляемых источников энергии и диверсификации энергетического сектора в сторону более экологически чистой энергии.

Презентации и панельные сессии в рамках мероприятия проинформируют участников о последних инициативах по сокращению выбросов и попутного газа при освоении обширных энергетических ресурсов Туркменистана.

Мероприятие пройдет как в традиционном, так и в онлайн-формате. Такой подход будет использован и для организации встреч на полях Конференции с руководством нефтегазового сектора Туркменистана.

Данный форум планируется проводить ежегодно с целью обсуждения экологических проблем, стоящих перед нефтегазовым сектором Туркменистана, и укрепления международного сотрудничества между туркменскими государственными организациями и крупными нефтегазовыми институтами и международными организациями, ориентированными на окружающую среду и зеленое будущее.

Подробнее на https://ogt-turkmenistan.com/ru

///nCa, 22 июня 2022 г. (nCa является медиа-партнером конференции «Экологические аспекты добычи углеводородных ресурсов»)