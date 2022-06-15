Министр иностранных дел Туркменистана встретился со своим иранским коллегой

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился во вторник, 14 февраля, со своим иранским коллегой Хусейном Амирабдоллахианом.

На встрече обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес, в преддверии визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Иран, говорится в пресс-релизе МИД Ирана.

Амирабдоллахиан еще раз поздравил Туркменистан с успешным проведением президентских выборов и подчеркнул важность визита президента Туркменистана в Тегеран во вторник в связи с 30-летием установления отношений между двумя странами.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что связи между двумя странами имеют прочный фундамент и обе стороны должны работать над полной реализацией достигнутых соглашений и меморандумов о взаимопонимании.

Он рассказал о совместных экономических, политических и культурных проектах двух стран и назвал три важных вопроса сотрудничества, которые стоят в повестке дня двух стран в этом году. В их числе 17-я встреча Совместной экономической комиссии, 15-я встреча Консульской и пограничной комиссии и проведение заседания Совместного Комитета экономических консультаций между министерствами иностранных дел Ирана.

В свою очередь, Мередов поблагодарил Иран за надлежащую организацию и проведение встречи, отметив, что поездка президента Туркменистана в Тегеран имеет большое значение для двусторонних отношений.

По его словам, правительство Туркменистана подготовило к визиту различные документы и проекты, выразив надежду, что визит приведет к их серьезной реализации.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по повестке дня визита президента Туркменистана в Тегеран. Они также подчеркнули, что Каспий является морем дружбы и мира, призвав к совместным усилиям по поддержанию стабильности, безопасности и уникальной среды этого водоема.

Министры обсудили другие региональные темы, такие как Афганистан и события в Центральной Азии. ///nCa, 14 июня 2022 г.