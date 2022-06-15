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Министр иностранных дел Туркменистана встретился со своим иранским коллегой

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Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился во вторник, 14 февраля, со своим иранским коллегой Хусейном Амирабдоллахианом.

На встрече обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес, в преддверии визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Иран, говорится в пресс-релизе МИД Ирана.

Амирабдоллахиан еще раз поздравил Туркменистан с успешным проведением президентских выборов и подчеркнул важность визита президента Туркменистана в Тегеран во вторник в связи с 30-летием установления отношений между двумя странами.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что связи между двумя странами имеют прочный фундамент и обе стороны должны работать над полной реализацией достигнутых соглашений и меморандумов о взаимопонимании.

Он рассказал о совместных экономических, политических и культурных проектах двух стран и назвал три важных вопроса сотрудничества, которые стоят в повестке дня двух стран в этом году. В их числе 17-я встреча Совместной экономической комиссии, 15-я встреча Консульской и пограничной комиссии и проведение заседания Совместного Комитета экономических консультаций между министерствами иностранных дел Ирана.

В свою очередь, Мередов поблагодарил Иран за надлежащую организацию и проведение встречи, отметив, что поездка президента Туркменистана в Тегеран имеет большое значение для двусторонних отношений.

По его словам, правительство Туркменистана подготовило к визиту различные документы и проекты, выразив надежду, что визит приведет к их серьезной реализации.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по повестке дня визита президента Туркменистана в Тегеран. Они также подчеркнули, что Каспий является морем дружбы и мира, призвав к совместным усилиям по поддержанию стабильности, безопасности и уникальной среды этого водоема.

Министры обсудили другие региональные темы, такие как Афганистан и события в Центральной Азии. ///nCa, 14 июня 2022 г.

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