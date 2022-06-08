ПРООН обращается к детям в летнем лагере «Даянч» по случаю Всемирного дня окружающей среды

Представительство ПРООН в Туркменистане совместно с Обществом охраны природы Туркменистана провело Образовательную сессию на тему «Только Одна Земля» для детей из Детского оздоровительного центра «Даянч», расположенного в Национальной туристической зоне «Аваза».

Образовательная сессия в летнем лагере была организована по случаю Всемирного дня окружающей среды – 5 июня, проектом ПРООН/ГЭФ/Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана «Устойчивые города в Туркменистане: Комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе».

Мероприятие было нацелено на повышение экологической грамотности детей и формирование бережного отношения к природе, водным ресурсам, флоре и фауне, а также на повышение интереса подрастающего поколения к проблемам экологии и стремления изменить поведение в отношении рационального потребления, минимизация отходов и управление ими.

Образовательная сессия включала в себя презентации специалистов проекта ПРООН о негативном влиянии пластика на нашу планету, в которых особое внимание было уделено вопросам защиты океанов и морей и вопросам рационального использования морских ресурсов. Дети также много узнали о совместных инициативах ПРООН и Правительства Туркменистана в области окружающей среды и изменения климата. Данная экологическая инициатива включила в себя спортивные игры «Земля, вода и воздух», направленные на обучение детей экологически безопасным практикам и поощрение их личного вклада в борьбу с изменением климата.

«Всемирный день окружающей среды — это возможность придать импульс, осознать нашу ответственность за заботу о планете и еще раз подтвердить нашу твердую приверженность защите окружающей среды и стремлению осуществить Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», — отметил Ровшен Нурмухамедов, Руководитель программного департамента ПРООН в Туркменистане. «Поднимая вопросы устойчивого использования природных ресурсов и вовлекая детей в экологические инициативы, мы повышаем их осведомленность об окружающей среде, вдохновляем детей на более активное участие и даем им возможность обдумать свои собственные устойчивые решения».

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Проект «Устойчивые города в Туркменистане: Комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе», финансируемый Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и ПРООН, направлен на содействие развитию устойчивых городов и снижение негативных последствий роста городов в стране, таких как сокращение выбросов парниковых газов и загрязнения воздуха, сокращение потребления энергии и устойчивое управление отходами в рамках усилий страны по достижению целей социально-экономического развития. Проект предоставляет техническую, институциональную и стратегическую поддержку, а также способствует изменению поведения в отношении рационального потребления и управления отходами, охватывая Ашхабад и Авазу, а также создает основу для применения достигнутых положительных результатов в других городах Туркменистана. ///ПРООН Туркменистан, 7 июня