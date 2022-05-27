МИД России: С Центральной Азии налажено сотрудничество по противодействию террористическим угрозам из Афганистана

Эльвира Кадырова

У России и центральноазиатских союзников налажен «хороший уровень взаимодействия» по вопросу противодействия угрозам, исходящим из Афганистана. Об этом заявил в интервью агентству ТАСС в четверг, 26 мая, замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

Возможности и потенциал российских спецслужб позволяют «успешно противодействовать всем существующим и потенциальным угрозам, исходящим из Афганистана», заявил дипломат.

По его словам, деятельность тергруппировок в центральноазиатских государствах продолжает носить законспирированный характер – имеется значительное число «спящих» ячеек терорганизаций, джихадистами ведется активная пропагандистская и вербовочная работа в сети Интернет.

Несмотря на это на постсоветском пространстве террористические угрозы в целом остаются под контролем правоохранительных органов, подчеркнул Сыромолотов.

Москва позитивно оценивает усилия талибских властей по проведению самостоятельных боевых операций против международных террористических группировок, укрывающихся на афганской территории. В том числе в северных провинциях, фиксируется активизация деятельности международных террористических организаций. В их числе «филиал» ИГИЛ – «Вилайят Хорасан», «Аль-Каида», «Лашкар-и-Тайба», «Исламское движение Узбекистана», «Исламское движение Восточного Туркестана», «Хизб ут-Тахрир».

Российский дипломат выразил надежду на то, что афганское руководство будет и дальше пресекать исходящие с территории страны угрозы безопасности для соседей и третьих стран, в первую очередь, для стратегически важного региона Центральной Азии. ///nCa, 27 мая 2022 г.