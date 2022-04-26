Турция предоставит Туркменистану 150 тысяч вакцин против коронавируса

В соответствии с Указом Президента Турции, опубликованным турецким изданием Official Gazette, вступило в силу Межправительственное соглашение между Турцией и Туркменистаном о грантах в области здравоохранения, подписанное в сентябре 2021 года в Анкаре.

Соглашение предусматривает поставку Турцией в Туркменистан 150 000 доз инактивированной вакцины против Covid-19 и 19 800 упаковок таблеток «Фавипиравир», используемых для лечения коронавируса.

«Этот дар предоставлен Правительством Турецкой Республики Правительству Туркменистана в качестве жеста дружбы и доброй воли», – говорится в документе.

Недавно министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана внесло вакцинацию от коронавируса в перечень прививок по эпидемическим показаниям. Препараты российского и китайского производства используются в качестве вакцины против COVID-19. /// nCa, 26 апреля 2022 г.