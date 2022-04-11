Туркмено-Российское сотрудничество усиливается

Эльвира Кадырова

Президент Путин пригласил Президента Сердара Бердымухамедова посетить Россию

В пятницу, 8 апреля состоялся телефонный разговор Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Президентом России Владимиром Путиным.

Главы государств поздравили друг друга с 30-летием установления дипломатических отношений.

Также были рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня и перспективы взаимодействия в региональных форматах, в том числе в рамках сотрудничества прикаспийских стран.

В ходе телефонного разговора собеседники с удовлетворением отметили позитивную динамику развития связей в торгово-экономической, энергетической, культурно-гуманитарной и других областях.

Путин пригласил Сердара Бердымухамедова посетить Россию с визитом. Приглашение было с благодарностью принято.

Президент Туркменистана принял заместителя Председателя Правительства Российской Федерации

В субботу, 9 апреля 2022 года, Президент Сердар Бердымухамедов принял заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, сопредседателя Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству Алексея Оверчука.

Президент Сердар Бердымухамедов с удовлетворением констатировал достигнутый уровень межгосударственных отношений, выстраиваемых на прочном фундаменте стратегического партнёрства, отвечающего интересам двух соседних народов.

Как отмечалось, обе страны успешно сотрудничают не только в двустороннем формате, но и на международных площадках, оказывая взаимную поддержку международных инициатив и предложений.

В ходе встречи Президент Туркменистана и заместитель Председателя Правительства России обсудили перспективы сотрудничества по таким ключевым направлениям, как торгово-экономический и топливно-энергетический сектор, сельское хозяйство, лёгкая и перерабатывающая промышленность, транспортно-коммуникационный сектор. В данном контексте особо отмечалась роль Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству.

В ходе встречи был выражен обоюдный интерес к активизации межгосударственных связей в культурно-гуманитарной сфере, в том числе по линии науки и образования, туризма.

Особый акцент был сделан на вопросах партнёрства в области освоения Каспия. В частности, собеседники обсудили возможности взаимодействия в области судостроения.

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8 апреля 2022 года исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Россией.

За 30-летний период между странами создана крупная договорно-правовая база, насчитывающая свыше 100 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений.

«Отношения между Москвой и Ашхабадом характеризуются равноправием и взаимным уважением, внимательным учетом интересов друг друга. Их стержневыми элементами остаются динамичные торгово- экономические связи, взаимовыгодная кооперация по линии регионов, конструктивное взаимодействие на ключевых международных и региональных площадках, включая СНГ, «каспийскую пятёрку», а также ООН, ОБСЕ и диалоговый механизм «ЦА5+Россия», отмечается в пресс-релизе МИД России.

Две страны эффективно взаимодействуют по вопросам региональной повестки, в том числе по афганской проблематике как на двустороннем уровне, так и в рамках Московского формата консультаций по Афганистану.

Россия высоко ценит нейтральный статус Туркменистана, который на деле проявляет себя фактором поддержания мира, безопасности и стабильного развития в Центральной Азии и Каспийском регионе.

Важно место в двустороннем сотрудничестве занимают гуманитарные связи. В Ашхабаде функционирует совместная российско-туркменская средняя школа имени А.С.Пушкина, в селе Фунтово Астраханской области – школа имени Махтумкули Фраги. С каждым годом растет число туркменских студентов, обучающихся в России.

В Ашхабаде прошла встреча сопредседателей Межправительственной Туркмено-Российской комиссии по экономическому сотрудничеству

Сегодня, 9 апреля состоялась встреча Заместителя Председателя Кабинета Министров, Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком, прибывшим в туркменскую столицу с рабочим визитом. Переговоры прошли в узком и расширенном форматах.

Во встрече в расширенном формате также приняли участие руководители и представители ряда министерств и ведомств ведущих отраслей экономики Туркменистана и России.

В ходе конструктивной беседы Р.Мередов и А.Оверчук констатировали, что нынешний визит российской делегации в Туркменистан свидетельствует о высоком уровне двустороннего стратегического сотрудничества.

В этом контексте выражена необходимость дальнейшего развития и упрочения двусторонних связей в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Был особо подчеркнут позитивный опыт взаимодействия в рамках авторитетных международных и региональных организаций. Собеседники также коснулись вопросов, касающихся развития договорно-правовой базы сотрудничества.

Подчеркнута важная роль Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству в развитии двустороннего торгово-экономического сотрудничества. В данном контексте, сотрудничество в области энергетики, газохимии, промышленности, транспорта, логистики, торговли, машиностроения, сельского хозяйства и других перспективных сферах, представляющих обоюдный интерес сторон, стали приоритетными темами нынешних переговоров.

В ходе нынешней встречи также состоялась презентация стратегических векторов развития ЕАЭС до 2025 года. Также обсуждены приоритеты партнерства в банковской сфере, в области земельного кадастра, налогового администрирования.

Стороны дали высокую оценку динамике двустороннего товарооборота. Говоря о показателях роста торгово-экономических связей, стороны рассмотрели перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества. В этой связи особо отмечено активное развитие контактов Туркменистана с регионами Российской Федерации.

Констатируя огромный взаимный потенциал в культурно-гуманитарном направлении, стороны договорились и впредь уделять пристальное внимание расширению активного диалога по линии образования, науки, культуры. [МИД Туркменистана]

Астраханская область и Туркменистан намерены наращивать торговлю

Развитие туризма, увеличение торговлей рыбной продукцией российского производства, налаживается авиасообщения с Астраханью – эти и другие вопросы были обсуждены в ходе визита в Ашхабад главы Астраханской области Игоря Бабушкина. Он прибыл в столицу Туркменистана в составе российской делегации во главе с заместителем председателя Правительства России Алексеем Оверчуком.

Бабушкин провел в Ашхабаде ряд встреч, нацеленных на дальнейшую реализацию ранее достигнутых договорённостей.

Как сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области, на встрече с вице-премьером, Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым особое внимание было уделено наращиванию взаимной торговли и обсуждению дальнейшего развития транспортно-логистического сотрудничества.

Стороны обсудили практические шаги по реализации проектов создания логистического центра Туркменистана в Астраханской области и налаживания регулярного автопаромного сообщения между портами Оля и Туркменбаши. Данные инициативы будут способствовать активизации торговли и грузоперевозок между Россией и Туркменистаном по Каспию в рамках коридора «Север – Юг».

Договорились о возможности продвижения продукции астраханских рыбопромышленников на туркменский рынок. Астраханские предприятия готовы поставлять в Туркменистан свежемороженную, вяленую и консервированную рыбную и икорную продукцию.

Также обсудили вопросы воспроизводства осетровых и лососевых видов рыб как для целей сохранения биоразнообразия Каспийского бассейна, так и для товарного производства.

Обсуждая тему развития туризма, Губернатор Астраханской области предложил туркменским партнерам сформировать туры в национальную туристическую зону «Аваза» и открыть регулярное авиасообщение из Астрахани в Туркменбаши.

Кроме этого, состоялась встреча с генеральным директором Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана Мамметханом Чакыевым.

Помимо вопросов транспорта и логистики, говорили о сотрудничестве в сфере судостроения.

Обсудили возможности по реализации астраханскими предприятиями ряда крупных судостроительных заказов для Туркменистана. Стороны договорились, что уже в ближайшее время делегация астраханских судостроителей посетит Ашхабад для обсуждения деталей дальнейшего сотрудничества./// nCa, 11 апреля 2022