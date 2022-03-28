Министр иностранных дел Китая посетил Афганистан

Эльвира Кадырова

От политических заявлений Пекин перешел к действиям, что красноречиво иллюстрирует визит Ван И в Кабул через день после встречи СМИД ОИС. Афганистан – это одна из болезненных ран на политическом теле исламского мира.

В Кабуле Ван И провел переговоры с вице-премьером в правительстве Талибов Муллой Абдулом Гани Барадаром и министром иностранных дел Амиром Ханом Муттаки.

«Мы выступаем против политического давления и экономических санкций в отношении Афганистана, которые на каждом шагу вводят внерегиональные силы. Мы надеемся, что временное правительство Афганистана создаст инклюзивное правительство и будет осуществлять целесообразное управление, а также продолжит прилагать позитивные усилия в направлении, отвечающем интересам афганского народа и ожиданиям международного сообщества», – подчеркнул министр иностранных дел Китай.

Ван И заявил о готовности Поднебесной продолжать оказывать помощь Афганистану и активно наращивать сотрудничество в таких областях, как здравоохранение, борьба с нищетой, сельское хозяйство, предотвращение стихийных бедствий и смягчение их последствий.

На повестке переговоров также стояли политические, экономические вопросы. Их круг достаточно широк – это вопросы функционирования воздушного коридора, экспорт сухофруктов, вопросы предоставления образовательных стипендий афганским гражданам, запуск работы китайских компаний в горнодобывающем секторе, роль Афганистана в китайский инициативе Пояса и Пути.

Муттаки назвал визит Ван И в Кабул позитивным посланием афганцам и всему миру.

«Стабильность в Афганистане отвечает интересам региона и мира, и эта цель достигнута. Теперь мир несет ответственность за укрепление этой стабильности путем сотрудничества в политической и экономической областях», – добавил он. /// nCa, 28 марта 2022 г.

Материалы по визиту Ван И в Кабул доступны здесь: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/wjbz_663308/activities_663312/202203/t20220325_10655539.html

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/wjbz_663308/activities_663312/202203/t20220325_10655541.html