В новом региональном докладе ООН звучит тревога по поводу растущего неравенства и усиления уязвимости в условиях пандемии

Необходимость охватить тех, кто отстает больше всего, как никогда велика, говорится в Докладе о ходе достижения Целей устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 2022 год, опубликованном сегодня Экономической и Социальной комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

В докладе сделан вывод о том, что средний прогресс в регионе непропорционально исключает некоторые группы с различными демографическими и социально-экономическими характеристиками. Те, кто отстает больше всего, включая женщин, инвалидов, сельское население и бедные домохозяйства, также сталкиваются с повышенной уязвимостью. Для многих уязвимых групп населения продовольственная безопасность, образование и средства к существованию также ухудшились во время пандемии.

«Лучшее понимание результатов развития для различных групп населения и взаимосвязанных факторов уязвимости является ключом к более справедливому восстановлению. Цели устойчивого развития не могут быть достигнуты без защиты наиболее уязвимых слоев населения, многие из которых особенно пострадали от пандемии», – сказала Армида Салсия Алисджахбана, заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и Исполнительный секретарь ЭСКАТО.

Проблемы достижения ЦУР в регионе в последние годы усилились из-за увеличения частоты и интенсивности антропогенных кризисов и стихийных бедствий, а также проблем реагирования на пандемию COVID-19. Прогресс в достижении 17 ЦУР значительно замедлился, и с каждым годом Цели становятся все более недостижимыми для региона. При нынешних темпах Азиатско–Тихоокеанский регион, как ожидается, достигнет ЦУР только к 2065 году, то есть с опозданием на более чем на три с половиной десятилетия от первоначальных целевых сроков.

Несмотря на то, что климатический кризис стал более острым, вызывает тревогу тот факт, что в регионе наблюдается регресс в области ответственного потребления и производства (Цель 12) и действий в области изменения климата (Цель 13). Несмотря на прогресс в достижении некоторых целей, касающихся промышленности, инноваций и инфраструктуры (Цель 9) и доступной и чистой энергии (Цель 7), они все еще отстают от темпов, необходимых для выполнения Повестки дня на период до 2030 года. Во всем регионе прогресс очень медленный или даже застойный в области качественного образования (Цель 4), гендерного равенства (Цель 5), чистой воды и санитарии (Цель 6), достойной работы и экономического роста (Цель 8), устойчивых городов и общин (Цель 11) и жизни под водой (Цель 14).

Однако, на фоне тревожных тенденций, в докладе также освещаются некоторые позитивные новости для региона. Количество показателей ЦУР, по которым имеются данные, удвоилось с 2017 года. Сотрудничество между национальными и международными учреждениями, занимающимися хранением данных, внесло значительный вклад в повышение доступности данных. В докладе содержится призыв к странам продолжать это сотрудничество, чтобы устранить оставшиеся пробелы, поскольку 57 из 169 целей ЦУР все еще не поддаются измерению.

В ведущей ежегодной публикации под названием «Отчет о прогрессе в достижении ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2022: расширение неравенства в условиях COVID-19», подготовленной ЭСКАТО в партнерстве с десятью другими учреждениями ООН, использованы последние данные по глобальным показателям ЦУР, чтобы определить, где в регионе необходимы дополнительные усилия и где набирает обороты будущий прогресс. /// nCa, 18 марта 2022 года (в сотрудничестве с ЭСКАТО ООН)

Полный отчет здесь: https://www.unescap.org/kp/2022/asia-and-pacific-sdg-progress-report-2022