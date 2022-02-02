Туркменистан акцентирует внимание на диверсификации маршрутов экспорта энергоносителей

Туркменистан внимательно следит за ситуацией в мировой энергетике и по-прежнему уделяет особое внимание диверсификации маршрутов экспорта энергоносителей, чтобы внести свой вклад в укрепление энергетической безопасности в Евразии.

В понедельник, 1 февраля Президент Бердымухамедов провел совещание с участием вице-премьера Абдрахманова (нефтегазовый сектор), вице-премьера Сердара Бердымухамедова (финансы, экономика, с дополнительной обязанностью надзора за финансовой стороной нефтегазового сектора) и вице-премьера Рашида Мередова (министр иностранных дел).

Президент заявил, что необходимо уделить особое внимание развитию конструктивных связей со странами-транзитерами туркменского природного газа, активизировать строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, дав вице-премьеру ряд поручений по этому вопросу.

Обсуждалась необходимость совершенствования работы нефтегазовой отрасли на основе передовых научных достижений. Увеличение объемов поставок энергоносителей в зарубежные страны названо одним из приоритетных векторов государственной политики.

Как подчеркивалось, резолюции ООН “Надежный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества”, принятые в 2008 и 2013 годах по инициативе главы туркменского государства, свидетельствуют о лидерстве Туркменистана на мировой арене и создают благоприятные условия для беспрепятственного экспорта энергоресурсов на мировые рынки.

Президент Бердымухамедов высказался о поступательном укреплении статуса Туркменистана как энергетической державы в глобальных масштабах, при ключевой роли топливно-энергетического комплекса в этом процессе. В этой связи была особо подчеркнута важность систематического расширения многовекторного международного сотрудничества.

“Продвигаемые Туркменистаном инициативы призваны способствовать достижению высоких целей третьего тысячелетия и успешному решению задач, определенных в принятой Сообществом наций Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года”, – подчеркнул лидер нации. /// nCa, 2 февраля 2022 года