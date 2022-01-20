Взгляд на Китай сквозь золотые высказывания – 20-й Выпуск

Цянь Найчэн, Посол Китая в Туркменистане

Стоящие перед человечеством суровые вызовы требуют от всех нас показать тигриное мужество для преодоления всяких трудностей и препятствий, устранения негативных последствий пандемии коронавируса, всемерного восстановления социально-экономического развития ради светлого будущего человечества.

Ныне мир переживает невиданные за сто лет перемены, которые не ограничиваются сиюминутными событиями и географическим охватом. Перемены эти становятся все глубже и фундаментальнее.

Ни буря, ни гроза не может остановить человечество в его развитии. Нам следует уметь не только делать комплексные анализы исторических циклов, но и схватывать суть вопроса, пробившись сквозь его нюансы. Важно открывать новые возможности в кризисной и изменчивой ситуации, объединить усилия для преодоления трудностей и вызовов.

На «девятом вале» глобального кризиса страны мира вместо того, как разбросаться на 190 с лишним лодках, оказались в одном и том же корабле и делят общую судьбу. Яростные волны выдержит только большой корабль, а не маленькая лодка.

Вирус можно победить только путем укрепления уверенности и солидарности. Любые попытки создать препятствие другим или свалить вину на других только приведут к упущению шансов и ущемлению сотрудничества в этой совместной борьбе.

Китай всегда держит свое слово. Мы доставили более 2 млрд доз вакцин в более чем 120 стран и международные организации. Будет поставлен государствам Африки еще 1 млрд доз, в том числе 600 млн на безвозмездной основе. В качестве гуманитарной помощи будет передано также 150 млн доз странам АСЕАН.

В условиях постоянных противоэпидемических мер необходимо изыскать новые драйверы развития экономики, новый образ жизни и новые пути обеспечения людских обменов. Следует продвигать упрощение трансграничной торговли, обеспечить безопасное и бесперебойное функционирование производственно-поставочных цепочек в интересах устойчивого восстановления глобального хозяйства.

Экономическая глобализация – тренд нашего времени. Она как большая река, которая течет к морю, и никакие попятные течения не остановят ее движение вперед. Она укрепляется с помощью движущей силы, и когда сталкивается с препятствием, выйдет только окрепшей. Несмотря на разные препоны, тенденция экономической глобализации никогда не менялась и не будет меняться.

Странам мира следует в духе подлинной многосторонности устранить преграды для сотрудничества, а не наоборот, следует придерживаться открытости и интеграции, отказаться от изоляции и разобщенности, построить открытую мировую экономику.

Какие бы трудности ни встречались, мы должны придерживаться концепции развития, при которой интересы человека превыше всего. Продвижение развития и улучшение благосостояния населения должны всегда находиться в центре тяжести глобальной макроэкономической политики.

История доказывает, что антагонизм контрпродуктивен, к тому же чреват катастрофическими последствиями. Ни протекционизм, ни односторонность не может никого обезопасить, а напротив, только причинит вред и себе и другим. А гегемония и травля идут вразрез с велением времени.

Любые попытки, будь то создать какие-то разделительные линии и параллельные системы, думать категориями «групповщины» и блоковым мышлением с целью расколоть мир, злоупотреблять понятием национальной безопасности для сдерживания экономического и технологического развития других стран, или нагнетать идеологическое противостояние, политизировать, тем более использовать экономические и технологичные вопросы для нажима и введения санкций, наносят серьезный урон международным усилиям по противодействию общим вызовам.

Мы поставили четкую задачу добиться существенных прогрессов в содействии полной самореализации каждого человека и достижении общей зажиточности. Над этим будем интенсивно работать. Всеобщее благосостояние – это не уравниловка, а то, чтобы сделать «пирог» больше и поделить его справедливым образом, чтобы дивиденды развития были доступны каждому члену общества.

Как ни меняется международная обстановка, мы будем высоко нести знамя реформ и открытости, без малейших колебаний двигаться вперед.

Придерживаясь концепции «изумрудные воды и зеленые горы – бесценное сокровище», Китай осуществляет системную охрану и упорядочение горных районов, речной и озерной среды, лесных территорий, пахотных земель, степных покровов и песчаных почв, с полной отдачей способствует формированию экологической цивилизации в целях сокращения загрязнения и улучшения качества окружающей среды.