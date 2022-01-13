Беспорядки в Казахстане – Несколько уроков для Центральной Азии

Тарик Саиди

Беспорядки в Казахстане были подавлены. Без сомнений, это была попытка Цветной революции с целью свержения правительства в Казахстане и стремлением распространить цветную революцию и на Россию.

Сейчас задача не только для Казахстана, но и для всего региона состоит в том, чтобы определить причины и факторы, которые привели к этим беспорядкам, и какие предпринять превентивные шаги, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Необходимо дождаться официального отчета правительства Казахстана, чтобы понять анатомию последний волнений, но в то же время уже имеются некоторые моменты, которые могут быть полезны для Центральной Азии:

Первое, что следует отметить и запомнить, – это то, что США и их союзники будут продолжать рассматривать Центральную Азию как удобное пространство для своей опосредованной борьбы против России и Китая. Они определенно не хотят того, чтобы какие-либо столкновения происходили на их собственных территориях, и они опасаются последствий, если попытаются спровоцировать подобные события непосредственно на территориях России или Китая.

Замысел, по-видимому, состоит в том, что, провоцируя цветные революции в Центральной Азии и приводя к власти враждебные России и Китаю режимы, США и их союзники могут достичь почти тех же целей, что и путем прямой конфронтации с Россией и Китаем. Дополнительным бонусом для них стал бы контроль над природными ресурсами и торгово-транспортными сетями региона.

Положительным моментом для Центральной Азии является то, что США и их союзники подходят к этой задаче с бесплодным воображением, полагаясь на старые шаблоны и отдавая грязную работу в руки неумелых подрядчиков.

Например, около 20000 человек были доставлены в Алматы для развязывания насилия, плохо замаскированных под протестующих.

Почему 20000?

Вот объяснение.

Напомним, что около 5000 человек были доставлены из небольших городов и сел в Бишкек, чтобы начать Тюльпановую Революцию против правительства Аскара Акаева в 2005 году. В то время население Кыргызстана составляло около 5 миллионов человек. Это означает, что 1000 «протестующих» на каждый миллион населения было достаточно, чтобы свергнуть действующее правительство.

В настоящее время население Казахстана составляет почти 20 миллионов человек. Если учитывать успех Тюльпановой Революции, сколько «протестующих» нужно доставить в Алматы, чтобы свергнуть правительство Казахстана? Да. 20000.

Каков источник этого “магического числа”? Почему 1000:1000000?

Объяснение кроется в партизанской тактике парализации и, в конечном счете, свержения действующего правительства. Считается, что хорошо подготовленная группа из 10 человек может парализовать власти района с населением около миллиона человек. Кроме того, хорошо обученная толпа из 1000 человек может создать условия для свержения администрации района с миллионным населением.

Именно поэтому в Алматы было доставлено примерно 20000 человек.

Использовались и другие методы партизанской атаки на гражданское правительство.

Толпы нападали на правительственные учреждения и здания, которые жизненно важны для управления администрацией. Цель состояла в том, чтобы отпугнуть сотрудников от прихода на рабочие места и тем самым остановить работу правительства.

Банкоматы атаковались, чтобы лишить людей доступа к наличным деньгам. В наши дни люди не имеют большую сумму наличных денег дома; они пользуются ближайшими банкоматами для получения наличных, которые им нужны для ежедневных покупок. В связи с отсутствием терминалов для снятия наличных планировщики ожидали, что население в целом также выйдет на улицы в гневе и разочаровании.

Целью была выбрана также транспортная инфраструктура. Дороги и железнодорожные пути были заблокированы. Аэропорт Алматы был взят штурмом. Цель состояла в том, чтобы отрезать города друг от друга и нарушить цепочку поставок.

Под удар попала основа экономики – нефтегазовая промышленность.

Все эти признаки революции свойственны непосредственно старым шаблонам Цветных революций.

Однако на этот раз мы заметили два новых элемента. Оба вызывают тревогу.

Во первых, причастность ИГИЛ к беспорядкам. В настоящее время это предположения, но нужно будет дождаться официального отчета из Казахстана, чтобы добавить некоторую степень уверенности в это утверждение.

Говоря об ИГИЛ, следует подчеркнуть, что в Исламском государстве (ИГИЛ) нет ничего исламского. Это американское предприятие. Это не гипотеза, а доказанный факт в Афганистане.

Во-вторых, была поставлена цель разжечь межэтническое насилие в Казахстане. У нас есть свои собственные наблюдения по этому поводу, и мы пока не будем вдаваться в подробности. Тем не менее, имеются достоверные свидетельства того, что предпринимались попытки развязать межэтнические столкновения.

Финансирование и логистика остаются загадкой. Только для одного Алматы, если толпа из почти 20000 человек останется на улицах, это означает расходы на питание в размере около 5 долларов США в день на человека. Добавьте к этому щедро раздаваемый алкоголь и возможность переночевать в каком-нибудь укрытии. Речь идет о расходах почти в полмиллиона долларов в день. Добавьте еще расходы во всех других местах, где проходили “протесты”. — Кто тратил около миллиона долларов в день, чтобы свергнуть правительство в Казахстане? Кто ставил хореографию всего спектакля?

Это была подлинная версия Цветной революции. Они даже придумали название для этих событий – Казахская весна.

Теперь давайте рассмотрим некоторые шаги, которые страны Центральной Азии могут предпринять, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Первое и главное – это, конечно, быть в курсе жалоб и недовольств населения и своевременно их устранять. Счастливое и довольное население – лучшая защита от любой цветной революции.

Кроме того, есть несколько мер, которые можно принять, но ключевое слово заключается в том, что вместо обобщения каждое превентивное действие должно быть точно конкретным. Общий подход контрпродуктивен.

Одна из необходимых мер – анализ масштабов и деятельности НПО, получающих прямое или косвенное иностранное финансирование.

Не все НПО, финансируемые из-за рубежа, опасны для общества и страны, но достаточно многие из них причинили вред Центральной Азии. Этого достаточно, чтобы с подозрением отнестись ко всем НПО.

Что касается социальных сетей, то ответ заключается в расширении доступа, а не в его ограничении. Это звучит довольно нелогично, но истина. — Если правительство подавляет социальные сети, люди, как правило, находят иной способ.

Вместо блокирования социальных сетей целесообразно усилий деятельность организации, отвечающей за защиту интересов страны в киберпространстве. Следует увеличить число специалистов с современными навыками работы в средствах массовой информации. Они должны не только следить за ходом беседы, но и вносить свой вклад, как и любой другой член группы, в то, чтобы направить беседу в позитивное русло.

Предоставление большего доступа к социальным сетям также поможет выявить пробелы или блоки в какой-либо конкретной линии мышления. Например, если разговор идет в определенном направлении, которое может вызвать беспокойство, географию этого направления мысли можно определить по IP-адресу.

Наряду с предоставлением большего доступа к социальным сетям было бы очень полезно поощрять блогеров, которые создают позитивный контент. Это могут сделать волонтеры, которые могут ставить лайки и делиться конструктивными видеороликами, тем самым выводя их на первое место в подборке видеороликов, предлагаемых платформой социальных сетей пользователям.

Властям Центральной Азии также полезно знать, что пользователи руководствуются несколькими желаниями, когда выходят в Сеть в поисках желаемого видеоролика – им хочется получиться информацию, развлечься, посмеяться, задуматься над чем-либо, почувствовать себя частью группы.

Организация, ответственная за мониторинг привычек людей к интернет-серфингу, также должна иметь в виду, что люди обычно придерживаются определенного шаблона; они возвращаются туда, где им нравится. Это понимание может быть использовано в позитивном ключе.

Важнейшей областью является целостность цепочки поставок. Проще говоря, цепочка поставок состоит из двух элементов: 1. Доступность предметов первой необходимости для потребителей; 2. Средства транспортировки и распределения от источника к потребителю.

В Центральной Азии нет серьезных проблем с поддержанием цепочки поставок, но в качестве меры безопасности важно планировать альтернативные источники поставок и способы их транспортировки.

Для дальнейшего укрепления цепочки поставок страны Центральной Азии могут в дальнейшем энергичнее развивать недавно возникшую идею об обеспечении поставок товаров и услуг из источников в непосредственной близости.

Коммунальные услуги, такие как электро-, газо-, водоснабжение, обеспечиваются без каких-либо серьезных перебоев. В то время как регион переходит на цифровые системы, существует риск создания уязвимостей, таких как возможность взлома системы или удаленного сбоя. В систему должны быть встроены опции для автоматического переключения на локальное или ручное управление в таких случаях.

Притворяться, что религии не существует, – не решение проблемы. Отсутствие истинного религиозного образования создает вакуум, в котором процветают экстремистские идеологии. Существует необходимость обеспечить религиозное образование под официальным патронажем. Для этого можно подготовить небольшой стандартный учебник, который даст молодежи необходимые знания.

Это лишь некоторые из вопросов, которые необходимо держать в поле зрения, но центральное место принадлежит факту, что это начало многополярного мира, где баланс сил смещается из одного полушария в другое. США и их союзники будут бороться изо всех сил и использовать все возможные тактики для сохранения статус-кво.

В экономической сфере Европа и США больше не преследуют одни и те же цели. Оставаясь в тесной связи с США, Европа лишь вредит своим собственным интересам. Некоторое признание этого факта уже есть. Центральная Азия может воспользоваться ситуацией и построить взаимовыгодные партнерские отношения с Европой на двусторонней и многосторонней основе. Чем сильнее будет экономическая взаимозависимость между Центральной Азией и Европой, тем меньше будет пространства для цветных революций. Если США будут идеологически и экономически изолированы, они потеряют аппетит к цветным революциям.

Особняком стоит еще один аспект этих попыток цветных революций, который почти полностью упускается из виду. — Устройство механизмов цветных революций способствует неуважению к старшим. Это разрывает всю ткань центральноазиатского общества.

В отличие от Запада, в Центральной Азии семья является основной ячейкой общества. Существуют концентрические круги: интересы отдельного человека окружены интересами семьи, а интересы семьи окружены интересами страны.

Даже когда попытка Цветной революции терпит неудачу, она наносит ущерб этой первичной структуре.

Подводя итог, следует сказать, что основной причиной Цветных революций или любой другой формы беспорядков в Центральной Азии является недовольство американцев ростом влияния Китая и России.

Люди, особенно молодежь, которые поддаются влиянию американской пропаганды и отдают свои жизни за неправое дело, должны понять, что факты рассказывают их собственную историю.

Им следует напомнить, что США – страна с самым большим количеством заключенных на душу населения в мире. Смертная казнь в США все еще действует. Это страна с очень большим количеством бездомных, и более половины всего населения находится всего в одной зарплате от бездомности. Именно США отказываются брать на себя ответственность за свои военные преступления. Средний американец застрял в зыбучих песках ипотечных и других кредитов. Именно в США преступления на почве ненависти против этнических и религиозных меньшинств совершаются с угрожающей скоростью. Через день кто-нибудь открывает стрельбу в пабе или школе. США являются движущей силой порнографии, в том числе детской. На самом деле, список бесконечен.

Когда американцы вмешиваются в Центральную Азию, чтобы спровоцировать Цветную революцию, говорят ли они – хотя мы сажаем в тюрьму большинство людей в мире, мы убиваем некоторых из них, мы позволяем значительному числу наших граждан спать на улицах, мы держим наших граждан прикованными к ипотеке и кредитам, мы поощряем ненависть к этническим и религиозным меньшинствам, мы часто устраиваем беспорядки в торговых центрах и школах, и мы предоставляем порно миру, но вы должны игнорировать все это и просто выйти и свергнуть свое собственное правительство?

Вместо того, чтобы навести порядок в собственном доме, американцы предпочитают наводить беспорядок в домах других людей.

В дополнение к решению подлинных проблем и недовольств людей, в основном это вопрос управления восприятием. Это должно лежать в основе подготовки мер по предотвращению любых будущих попыток цветных революций в этом регионе. /// nCa, 13 января 2022 года