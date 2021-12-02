Венгерские эксперты: Евросоюз заинтересован в сотрудничестве с Узбекистаном на афганском направлении

26 ноября 2021г. Институт стратегических и межрегиональных исследований при главе нашего государства (ИСМИ) совместно с Институтом иностранных дел и торговли при Министерстве внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии организовал онлайн-вебинар на тему «Новая политическая реальность в Афганистане. Возможные направления сотрудничества между Узбекистаном и ЕС» с участием ведущих экспертов и учёных двух стран, сообщает корреспондент ИА “Дунё”.

В ходе мероприятия отмечалось, что новое афганское правительство сталкивается с комплексом сложных проблем в политической, социально-экономической областях и в сфере безопасности.

Самой серьезной проблемой обозначен гуманитарный кризис в Афганистане, который может иметь негативные последствия для безопасности и устойчивого развития как Центральной Азии, так и всего международного сообщества.

Уже в этом году Международный валютный фонд и ООН ожидают спад экономики страны на 30-40%, что приведет к увеличению количества людей, живущих за чертой бедности, до 36 миллионов человек, то есть к обнищанию почти 95% населения Афганистана.

Ситуацию усугубляет то, что Афганистан за последние четыре года второй раз страдает от сильной засухи. В этом году она затронула 22 из 34 провинций страны и привела к утрате 40% всех посевов, сокращению урожая только зерновых на 20%, поголовья скота на 3 миллиона единиц. Это стало серьезным потрясением для сельского хозяйства, которое обеспечивает рабочими местами и средствами к существованию 43% населения страны (почти 17 миллионов человек). В целом, природная катастрофа поставила на грань выживания 37% домохозяйств на селе. А это внушительная цифра, учитывая, что в сельской местности проживает 74% населения страны, то есть более 27 миллионов человек.

Сегодня уже 18,9 миллиона афганцев, то есть 47% населения, испытывают острый дефицит в продовольственных продуктах. По прогнозам Всемирной продовольственной программы и Продовольственной и сельскохозяйственной программы ООН, в период с ноября текущего года по март следующего года количество голодающих людей в Афганистане может возрасти до 22,8 миллиона человек.

При этом в условиях усугубляющегося социально-экономического кризиса наиболее уязвимы женщины и дети, которые составляют наибольшую часть населения. Согласно данным Фонда ООН в области народонаселения, из 39,8 миллиона человек более 60%, то есть 24 миллиона афганцев, моложе 19 лет, в то время как количество женщин превышает 48%, составляя более 19 миллионов.

Как отмечают в ООН, уже к настоящему времени более 3,2 миллиона детей в возрасте до 5 лет находятся в группе особого риска, а более 1 миллиона детей до конца текущего года могут столкнуться с риском голодной смерти. Женщины и дети также составляют 80%, из более 5 миллионов афганцев, которые до настоящего времени вследствие кризиса были вынуждены покинуть места своего проживания.

По мнению первого заместителя директора ИСМИ Акрамжона Неъматова, ухудшение социально-экономической ситуации, гуманитарный кризис создают питательную почву для неконтролируемой миграции, роста организованной преступности, незаконного оборота наркотиками и оружием, формируют условия для усиления деятельности экстремистских и террористических организаций, в том числе ИГИЛ, прежде всего за счет пополнения его рядов молодыми афганцами, лишёнными перспектив на лучшую жизнь.

Эксперт считает, что сложная социально-экономическая ситуация в купе с обострением военно-политической обстановки может привести к дальнейшей дестабилизации ситуации не только в Афганистане, но и во всем регионе Центральной и Южной Азии с новым потоком беженцев.

Учитывая нынешнюю динамику и обстановку в Афганистане, Узбекистан как ближайший сосед, связанный с афганским народом общей историей, религией, культурой и традициями, родственными узами, не может оставить Афганистан наедине с этими проблемами.

Тем более, что Афганистан сам с ними не справится. До сих пор 75% государственных расходов и 43% ВВП страны, а это 8 миллиардов долларов США, формировались за счет внешнего финансирования. Как отмечает Программа развития ООН (ПРООН), к концу года банки Афганистана потеряют 40% своей депозитной базы. Отсутствие финансовых ресурсов усугубляет дефицит товаров, особенно продовольственных и медицинских, ускоряет инфляцию, которая уже достигла более 30%.

Это обусловлено тем, что Афганистан сильно зависит от импорта, который на начало года составлял 95% в структуре внешнеторгового оборота, превышая 8 миллиардов долларов.

Акрамжон Неъматов подчеркнул важность консолидации усилий международного сообщества в деле оказания срочной гуманитарной помощи Афганистану. Узбекистан уже предоставляет гуманитарную поддержку и содействует международным усилиям в этом направлении, развивает приграничное сотрудничество. В частности, Узбекистан прилагает усилия по превращению города Термеза в международный хаб для оказания гуманитарной помощи Афганистану.

Кроме того, указано на целесообразность размораживания международных активов Афганистана, которые будут использованы для социальных нужд, в частности, на выплаты заработной платы учителей, врачей, представителей социальных сфер, а также неимущим гражданам.

Более того, обозначена важность разработки постконфликтной стратегии в отношении Афганистана, которая создаст необходимые предпосылки для его становления мирной, стабильной и процветающей страны, свободной от терроризма, войн и наркотиков.

Профессор Ташкентского государственного университета востоковедения Абдусамат Хайдаров подчеркнул, что с приходом «Талибан» к власти в Афганистане в августе 2021 года нынешнее правительство стремится использовать ислам в качестве стабилизирующей силы и нормализации ситуации в стране. Конечно, после сорока с лишним лет вооруженного противостояния не обходится без издержек и недовольства со стороны отдельных политических сил страны. Тем не менее, по мнению профессора, нынешнее правительство стремится к разрешению сложившейся трудной экономической ситуации, привлекая национальных специалистов для эффективной работы государственных органов. Вместе с этим, афганское правительство заинтересовано в развитии сотрудничества с зарубежными странами, и в первую очередь с соседними, обещая создать для них благоприятные условия.

Как представляется, подчеркнул он, сегодня талибы являются единственной силой, способной стабилизировать ситуацию. Дальнейшее ее развитие во многом будет зависеть и от международного сообщества, его способности использовать контакты с нынешним правительством талибов в целях восстановления экономики страны.

Как отметил эксперт Венгерского института международных отношений и торговли Питер Вагнер, сегодня главная задача нового афганского правительства – это получение международного признания. После прихода к власти Движение «Талибан» старается выполнить свои обязательства не только перед афганским народом, но и перед международным сообществом.

Они объявили всеобщую амнистию всем, кто работал с предыдущим правительством – чиновникам, военным, в некоторых провинциях Афганистана девочки начали ходить в школу, в стране ведется борьба против международных террористических групп.

Подчеркивалось, что «Талибан» позволяет международному сообществу беспрепятственно доставлять гуманитарную помощь уязвимым слоям населения.

Тем не менее, по словам венгерского эксперта, сегодня не следует ожидать от талибов соблюдения западных стандартов прав человека или установления демократической системы правления. При построении государства на афганской земле необходимо учитывать исторические, национальные и религиозные традиции, что игнорировалось западными странами в Афганистане в течение последних 20 лет.

Кроме того, как сообщил Питер Вагнер, со своей стороны государства ЕС в целях предотвращения гуманитарной катастрофы в Афганистане предоставили 1 миллиард евро за последние месяцы. В ближайшей перспективе ЕС планирует выделить ещё 200 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи и на другие программы, в том числе направленные на образование молодежи.

В то же время, как отметил представитель венгерского мозгового центра, с учетом имеющегося в Узбекистане глубокого понимания ситуации в Афганистане, ЕС заинтересован сотрудничать с Ташкентом на афганском направлении. «Только скоординированные и консолидированные усилия региональных и международных стран могут стать серьезным барьером на пути превращения Афганистана в источник перманентной угрозы для международного сообщества», – заключил он.

Онлайн-вебинар проведен в рамках меморандума о сотрудничестве между ИСМИ и Институтом иностранных дел и торговли при Министерстве внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии, подписанного в марте 2021 года во время визита Премьер-министра Виктора Орбана в Узбекистан.

Венгрия является членом Евросоюза, представлена в Организации тюркских государств, является ведущим партнером нашей страны в Восточной Европе. С 2016 года товарооборот с Венгрией вырос в 2,5 раза – до 110 миллион долларов в 2020 году, объём вложенных инвестиций составляет более 140 миллионов долларов./// nCa, 2 декабря 2021 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Ашхабаде)