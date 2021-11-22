В Ашхабаде открылся отель и парк – Президент Бердымухамедов и правительство посетили Олимпийский городок

19 ноября 2021 года Президент Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия гостиничного комплекса и бизнес-центра “Гарагум”.



Новый гостиничный комплекс был построен турецкой компанией Ronesans Holding.

Отель расположен на пересечении проспекта А.Ниязова и улицы Ходжи Ахмета Ясави, недалеко от Международного аэропорта туркменской столицы. Архитектура отеля, занимающего площадь в 6,8 гектара, воплощает образ природной достопримечательности Туркменистана – пустыни Каракумы. Центральное и два боковых здания комплекса, соединенные друг с другом, повторяют очертания дюн, а золотистый цвет витражей, украшающих отель, напоминает цвет песков. В отеле 87 номеров, в том числе 17 стандартных, 8 семейных, 47 класса люкс и 15 супер-люкс, рассчитанных в общей сложности на 204 места. Комплекс также включает в себя 8 бизнес-центров, банкетный зал в виде белой туркменской юрты на 500 человек, ресторан на 150 посадочных мест, а также залы для проведения конференций и встреч на высоком уровне.

Новый отель станет местом проведения саммита ОЭС, запланированного на 28 ноября. Это 70-й крупный объект, введенный в эксплуатацию в этом году.

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После церемонии открытия президент встретился с Эрманом Иличаком, председателем правления турецкой компании Rönesans Holding, которая построила гостиничный комплекс “Гарагум”.

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Ниже приводится соответствующая часть из сообщения TDH:

Выразив признательность за уделённое для встречи время, бизнесмен подчеркнул, что возглавляемая им компания искренне гордится своим сотрудничеством с Туркменистаном и дорожит доверием, оказываемым ей турк­менским лидером, прилагая все усилия для неукоснительного выполнения взятых на себя обязательств.

Глава государства отметил, что наша страна всегда открыта для плодотворного взаимодействия с зарубежными партнёрами, в том числе с представителями турецких бизнес-кругов. В активе этого многолетнего сотрудничества – успешный опыт совместной работы в различных сферах. Так, за годы своей деятельности в Туркменистане компания «Rönesans Holding» осуществила строительство ряда важных инф­раструктурных объектов, среди которых и отель с многопрофильным бизнес-центром «Garagum».

Выразив Президенту Гурбангулы Бердымухамедову глубокую признательность за высокую оценку работы компании, Эрман Ылыджак подтвердил заинтересованность «Rönesans Holding» в продолжении взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной на долгосрочной основе, стремление и в дальнейшем принимать участие в реализации инициируемых лидером нации комплексных преобразовательных программ, нацеленных на инновационное развитие Туркменистана, укрепление его экономической мощи.

Далее глава государства провёл здесь рабочее совещание с участием заместителя Председателя Кабинета Министров Э.Оразгелдиева, курирующего агропромышленный комплекс, и председателя правления турецкой компании «Rönesans Holding» Эрмана Ылыджака.

Как отметил Президент Гурбангулы Бердымухамедов, в последние годы в результате развёрнутых в АПК кардинальных реформ значительно укрепилась материально-техническая база отрасли, в деятельность которой внедряются современные методы управления и инновации.

В данном контексте были обсуждены вопросы, связанные с участием турецких партнёров в успешном решении поставленных задач по применению в Туркменистане водосберегающих технологий, наращиванию объёмов урожая сельхозкультур, эффективному использованию передовых научных достижений при строительстве опреснительных установок.

Подчеркнув, что для возглавляемой им компании – большая честь участвовать в реализации преобразований, осуществляемых в Туркменистане, снискавшем на мировой арене репутацию надёжного делового партнёра, бизнесмен вновь выразил заинтересованность «Rönesans Holding» в укреплении своих позиций на перспективном туркменском рынке.

Подтвердив приверженность Туркменистана активному взаи­мовыгодному международному сотрудничеству, глава государства отметил, что этому способствует созданная соответствующая нормативно-правовая база.

Затем совещание продолжилось при участии заместителя Председателя Кабинета Минист­ров Ч.Пурчекова. Темой обстоятельного обсуждения стали вопросы, касающиеся возведения в Туркменистане новых электростанций и осуществления совместных работ в данном направлении.

Как отмечалось, компания «Rönesans Holding» совместно с японскими партнёрами участвовала в реализации проектов строительства завода «Marykarbamid» в Марыйском велаяте, предприятия по производству бензина из природного газа в Ахалском велаяте, не имеющей аналогов в регионе электростанции в Чарджевском этрапе Лебапского велаята.

Отчитавшись лидеру нации о деятельности турецкой компании в нашей стране, бизнесмен подчеркнул готовность к претворению в жизнь проектов по развитию и модернизации электроэнергетической отрасли Туркменистана.

Заявив, что для «Rönesans Holding» – большая честь быть деловым партнёром нашей страны, где созданы благоприятный инвестиционный климат и широкие возможности для продуктивной работы, бизнесмен пожелал Президенту Гурбангулы Бердымухамедову крепкого здоровья на долгие годы и новых выдающихся успехов в его масштабной деятельности во благо Родины и народа.

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В тот же день был открыт парк Эркин. Он расположен недалеко от Международного аэропорта Ашхабада на участке между проспектом А.Ниязова и Амударьинской улицей, а также улицами Ходжи Ахмета Ясави и Б.Худайназарова. Об этом сообщило Государственное информационное агентство Туркменистана.

Здесь обустроены места для отдыха, установлены оригинальные осветительные фонари, проложены пешеходные и велосипедные дорожки. Трасса для любителей велоспорта проложена и вокруг парковой территории, а по обеим сторонам большой автостоянки отведены места для парковки велосипедов.

Площадь парка составляет 16,97 гектара. В центральной части находится 22-метровый флагшток.

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20 ноября Президент, члены правительства и члены Государственного совета безопасности посетили Олимпийский городок. Здесь они сыграли в мини-футбол и совершили велосипедную прогулку. ///nCa, 22 ноября 2021 года