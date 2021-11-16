Толчок к регистрации актов гражданского состояния должен стать ключевой вехой в странах Азии и Тихого океана

Армида Салсия Алисджахбана и Джиллиан Триггс

Большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона находятся на пути к достижению всеобщей регистрации рождений к 2030 году – это невероятное достижение в реализации прав человека и равенства. Однако, пандемия COVID-19 выявила многие недостатки в официальных системах регистрации, что создает пробелы в информации о населении и влияет на то, как власти реагируют на кризисы.

Системы регистрации актов гражданского состояния и статистики жизнедеятельности (CRV) регистрируют рождение и другие ключевые жизненные события, такие как смерть и браки. Регистрация рождения имеет основополагающее значение для доступа к широкому спектру социальных услуг, льгот и прав. Такая регистрация предоставляет физическому лицу удостоверение личности и подтверждение возраста, которые часто необходимы для поступления в школу, получения медицинской помощи, подачи заявления на официальную работу, регистрации для голосования, наследования имущества, получения паспорта и социальной защиты или открытия банковского счета. И часто именно труднодоступные и маргинализованные группы населения с наименьшей вероятностью получат официальные документы, в том числе те, кто проживает в сельских, отдаленных, изолированных или пограничных районах; меньшинства; коренные жители; мигранты; неграждане; просители убежища; беженцы и лица без гражданства или неопределенной национальности.



Поскольку региональные лидеры собираются на этой неделе на 2-ю Министерскую конференцию по регистрации актов гражданского состояния и статистике естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, основное внимание будет уделено достижениям на региональном и страновом уровнях, препятствиям и вызовам в реализации общего обязательства о том, что все люди в регионе получат выгоду от универсальных и гибких систем гражданской регистрации к 2024 году.

С 2014 года свыше 70 миллионов детей в регионе получили более широкий доступ к образованию, здравоохранению и социальной защите, поскольку их рождение было официально зарегистрировано и признано путем выдачи свидетельства о рождении. Это заметное достижение и свидетельство решимости и приверженности правительств общим целям, поставленным в 2014 году.

Тем не менее, есть над чем поработать. Для предотвращения принуждения девочек к вступлению в ранний брак, что часто угрожает их жизни и здоровью, необходимы надежные и универсальные системы регистрации браков. Регион также имеет возможность снизить риск безгражданства и торговли людьми, а также содействовать решению проблем беженцев и лиц, ищущих убежища, путем документирования связей со страной происхождения. Работа УВКБ ООН с национальными правительствами по укреплению и расширению систем регистрации актов гражданского состояния для официальной регистрации лиц, считающихся лицами без гражданства или неопределенной национальности, привела к глубоким изменениям в политике по всей Центральной Азии и юридическому признанию каждого рождения, независимо от статуса родителей.

Кроме того, как стало очевидно во время глобальной пандемии, если системы регистрации актов гражданского состояния не охватывают всех жителей страны и не все учитываются, кризис общественного здравоохранения усиливается. Надежные системы регистрации актов гражданского состояния позволяют правительствам и органам здравоохранения отслеживать пандемию и реагировать быстро и информированным образом, а плохо функционирующая система скрывает истинные масштабы кризиса: число смертей не поддается учету – особенно среди беднейших и наиболее уязвимых – и люди не могут получить доступ к гуманитарной помощи или воспользоваться мерами финансового стимулирования и, в последнее время, национальными программами вакцинации.

Правительства, которые не в состоянии учитывать интересы всего населения, сталкиваются с препятствиями на пути разработки и осуществления эффективной государственной политики и справедливого реагирования на кризис. Комплексный подход к регистрации актов гражданского состояния с использованием своевременных и точных данных способен принести пользу каждому человеку и, в том числе, внести вклад в сокращение безгражданства во всем регионе.

Благодаря всеобщей регистрации рождений и смертей никто не останется без внимания, а это требует смелых и амбициозных результатов предстоящей конференции министров. У нас есть знания, опыт и технические возможности для создания систем регистрации, которые отвечают потребностям населения и могут помочь нам справиться с текущими и будущими проблемами.

///nCa, 16 ноября 2021 года (в сотрудничестве с ЭСКАТО ООН), Армида Салсия Алисджахбана – Исполнительный секретарь ЭСКАТО; Джиллиан Триггс – помощник Верховного комиссара по вопросам защиты, УВКБ ООН