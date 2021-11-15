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Глава МИД Туркменистана принял участие во встрече министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных стран

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Эльвира Кадырова

Туркменистан исходя из принципов своего нейтрального статуса, рассматривает консолидацию усилий стран в деле сохранения и упрочения международного мира, всеобщей безопасности и стабильности, в качестве приоритетного направления своего участия в деятельности Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Об этом заявил министр иностранных дел Рашид Мередов, выступая на заседании министров иностранных дел Тюркского совета в Стамбуле.

Встреча СМИД прошла 11 ноября в преддверии 8-го саммита Тюркского Совета.

В своем приветственном слове, Мередов поблагодарил глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Совета за поддержку инициативы Туркменистана стать государством-наблюдателем в Тюркском совете.

Туркменская сторона выступила за активизацию сотрудничества Тюркского совета с крупными авторитетными международными организациями, в первую очередь с Организацией Объединённых Наций и разработки совместных многосторонних документов, нацеленных на всестороннее упрочение плодотворного партнерства.

 В этой связи, тесное взаимодействие в экономике, промышленности, энергетике, транспортной сфере и экологии выделено в качестве одной из стратегических задач в деле эффективной реализации комплексного потенциала объединения тюркоязычных государств.

Кроме того, предложено расширить спектр программ и проектов, осуществляемых в рамках Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Особо отмечена значимость интенсификации гуманитарного взаимодействия. В этом особую роль должны сыграть культурные связи, общение представителей творческой и научной интеллигенции, студенческой молодежи, спортсменов, добавил глава внешнеполитического ведомства Туркменистана.

На встрече, прошедшей под председательством министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, присутствовали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, заместитель Премьер-Министра и министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, Генеральный секретарь Тюркского Совета Багдад Амреев, а также Председатель Совета старейшин (Аксакал) Тюркского Совета Бинали Йылдырым, а также руководители ТЮРКПА, ТЮРКСОЙ, Тюркской академии и Фонда Тюркской культуры и наследия.

В ходе встречи министры обменялись мнениями по вопросам многостороннего сотрудничества между государствами-членами в политической, экономической и культурной областях. По итогам встречи подписаны следующие документы:

  1. Протокол к Соглашению о финансовых правилах Секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств, касающийся Шкалы обязательных взносов государств-членов;
  2. Положение о Совете старейшин Совета сотрудничества тюркоязычных государств;
  3. Положение о предоставлении определенных статусов городам Тюркского мира.

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В Стамбуле Мередов встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

В ходе беседы обсуждены приоритетные направления двустороннего взаимодействия, а также рассмотрены ключевые аспекты международной повестки./// nCa, 15 ноября 2021 г. (основано на пресс-релизах Организации тюркских государств, МИД Туркменистана, источник фото – официальный вебсайт Организации тюркских государств)

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