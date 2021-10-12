Эксперт ИСМИ: Сумеет ли Узбекистан адаптироваться к последствиям глобального изменения климата?

Глобальное изменение климата является одним из самых серьезных вызовов современности и становится значительным препятствием для устойчивого развития, написал руководитель отдела Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при Президенте Узбекистана Марат Аитов аналитической записке «Сумеет ли Узбекистан адаптироваться к последствиям глобального изменения климата?», переданной ИА «Дунё».

– Повышение мировых температур подстегивает возникновение разрушительных экстремальных погодных явлений по всему миру, таких как изнурительная жара, засухи, пожары, ураганы, проливные дожди и наводнения, – считает эксперт. – По данным ООН, средняя глобальная температура за последние 5 лет была в ряду самых высоких за всю историю наблюдений. По прогнозам Всемирного банка, к 2050 году дальнейшее потепление приведет к тому, что 216 млн человек в шести регионах мира станут климатическими беженцами, в том числе в Центральной Азии – 5 миллионов.

Сегодня число регистрируемых погодных катастроф в 5 раз выше, чем в 1970 году, и обходятся они в 7 раз дороже. За последние 20 лет в результате природных катастроф погибло более 1,2 миллиона человек, экономический ущерб составил около 3 триллиона долларов США. Изменение климата и его последствия в ближайшие 30 лет обойдутся мировой экономике в 8 триллионов долларов. Прогнозируется, что к 2050 году из-за влияния климатических изменений рост мирового ВВП снизится на 3%.

Международное сообщество высказывает озабоченность сложившейся ситуацией, опасаясь негативных последствий климатических процессов. В августе 2021 года группа экспертов ООН назвала беспрецедентными наблюдаемые изменения климата, признав, что в долгосрочной перспективе некоторые из них являются необратимыми. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о катастрофе из-за резкого потепления климата. В этой связи он призвал консолидировать усилия международного сообщества по борьбе с изменением климата.

Страны Центральной Азии ощущают на себе негативные последствия изменения климата. По оценкам экспертов Всемирного банка, если к концу XXI века при сохранении нынешних темпов средняя температура в мире повысится на 4 градуса по Цельсию, то в Центральной Азии повышение составит 7 градусов.

В результате глобального изменения климата на протяжении последних 50-60 лет площадь ледников в регионе сократилась примерно на 30%. До 2050 года ожидается уменьшение водных ресурсов в бассейне Сырдарьи – до 5%, в бассейне Амударьи – до 15%. К 2050 году нехватка пресной воды в Центральной Азии может привести к падению ВВП в регионе на 11%.

Анализы показывают, что изменение климата обострит дефицит воды в Узбекистане, может привести к увеличению продолжительности и периодичности засухи, а также образованию серьезных проблем в удовлетворении потребности экономики в водных ресурсах. Если в период до 2015 года суммарный дефицит воды в Узбекистане составлял более 3 млрд. кубометров, то к 2030 году он может составить 7 млрд. кубометров, к 2050 году – 15 млрд. кубометров. За последние 15 лет обеспеченность водой на душу населения сократилась с 3 048 кубометров до 1 589 кубометров.

Кроме того, в регионе имеются проблемы с рациональным использование воды. Согласно данным ФАО, использование воды в некоторых странах региона достигло критического уровня (больше 100%). В частности, в Узбекистане этот показатель составляет 169%, Туркменистане – 144% от их водных запасов. В Таджикистане «водный стресс» оценивается как средний – 62%. В Кыргызстане и Казахстане показатели использования пресной воды также превышают общемировой уровень и достигают 50% и 33% соответственно.

Что делает Узбекистан для адаптации к глобальным климатическим изменениям?

В Узбекистане принимаются последовательные меры по адаптации и смягчению последствий изменений климата. Защита окружающей среды определена в качестве одного из приоритетных направлений государственной политики. Укреплена институциональная база в этой области. Полностью реформированы Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды, Центр гидрометеорологической службы, создан Госкомитет по лесному хозяйству.

Приняты долгосрочные стратегии, направленные на обеспечение экологической безопасности, рациональное использование природных ресурсов, внедрение новых, экологически чистых технологий в различные отрасли экономики. Среди них концепции об охране окружающей среды до 2030 года, развития водного хозяйства на 2020-2030 годах, Стратегии по переходу республики на «зеленую» экономику на период 2019-2030 годов, обращению с твердыми бытовыми отходами на период 2019-2028 годов и другие.

В повышении эффективности проводимых природоохранных мероприятий важную роль играет развитие экологической культуры населения. Важным шагом в этом направлении стало создание в 2008 году Экологического движения Узбекистана, призванного консолидировать усилия гражданского общества на данном направлении. В 2019 году Экодвижение было преобразовано в Экологическую партию, что позволило возвести природоохранную повестку на уровень политических дискуссий. В настоящее время в рядах партии насчитывается более 200 тысяч человек. По итогам парламентских выборов в 2019 году экологи получили 15 мест (10%) в Законодательной палате Олий Мажлиса. Более того, Экологическая партия впервые своей истории выдвинула кандидата на президентских выборах, которые состоятся 24 октября 2021 года.

Немаловажными фактором формирования экологической культуры населения является воспитание молодого поколения. В Узбекистане выстраивается система непрерывного экологического образования. В 2019 году принята Концепция развития экологического образования, предусматривающая формирование у молодого поколения экологических знаний, сознания и культуры, совершенствование науки в области экологии с привлечением инновационных технологий и повышение кадрового потенциала в сфере образования и охраны окружающей среды.

В дошкольных образовательных учреждениях внедряется программа «Ребенок-эколог» и организованы «Экологические коридоры». В школах будут проводиться конкурсы на темы «Лучшая экологически чистая школа», «Лучший эколог-ученик». Конкурсы «Знаток экологии» и «Лучший экологический проект» среди учащихся лицеев и колледжей будут стимулировать молодежные экологические инициативы. В высших учебных заведениях, студенческих общежитиях будет налажена деятельность «Эко-клубов».

Благодаря политике открытости и обеспечения свободы слова вопросы зашиты окружающей среды находятся в центре внимания СМИ. Активно освещаются случаи незаконной вырубки деревьев, негуманного обращения с животными, а также антропогенного загрязнения водоемов. Появились различные волонтерские движения, проводящие масштабные экологические акции. В июле 2021 года в Ташкентской области состоялась экологическая акция, в которой приняли участие более тысячи человек. В рамках мероприятия волонтеры и активисты очистили от мусора побережья Чарвакского и Туябугузского водохранилищ. В целом, наблюдается запрос населения на реализацию права на благоприятную для жизни окружающую природную среду.

В стране начался переход к «зеленой» экономике

Важнейшим аспектом климатической повестки Узбекистана является поэтапный переход к «зеленой» экономике. Принимаются меры по повышению энергоэффективности экономики, уменьшению использования углеводородов, увеличению доли возобновляемых источников энергии. Так, к 2030 году ожидается двукратное повышение показателя энергоэффективности и снижение углеродоемкости ВВП. Для обеспечения растущего спроса населения запланировано увеличение доли ВИЭ в общем объемы выработки электроэнергии с нынешних 10% до 25%.

При этом основной упор делается на солнечную энергию. По подсчётам специалистов, путём строительства солнечных электростанций Узбекистан имеет возможность вырабатывать 600 млрд кВт.ч электроэнергии. Это в 8 раз больше той потребности, которая имеется у республики на сегодняшний день. К 2025 году совместно с международными компаниями (Masdar, Total, Scaling Solar, Clipper и другие) планируется запуск солнечных и ветряных электростанции общей мощностью 2900 МВт. В минувшем августе в Навоийской области была запущена первая солнечная фотоэлектрическая станция мощностью 100 МВт.

В целях рационального использования водных ресурсов в сельское хозяйство внедряются новейшие технологии. В 2020 году в стране внедрены водосберегающие технологии на площади 133,6 тысяче ггектаров. Таким образом, за последние годы площадь внедрения водосберегающих технологий орошения достигла 291,2 тысячи гектаров, что составляет около 7% от общей площади орошаемых земель. В результате применения экономичных технологий полива в период вегетации было сэкономлено 280 млн. кубометров воды, улучшено водоснабжение более 300 тысяч га орошаемых земель, а также была создана возможность орошать дополнительно повторные культуры площадью более 16 тысяч га.

Особое внимание уделяется озеленению городов и населенных пунктов страны. В Нукусе, Ургенче и Хиве из местных древесно-кустарниковых растений планируется создание «зелёного пояса». Кроме того, в ближайшее время будут созданы зелёные зоны, посажены 125 млн. деревьев. Уровень озеленения общей площади Ташкента будет увеличен с нынешних 26,4% до 30% к 2023 году. С 1 ноября 2019 года действует мораторий на вырубку ценных пород деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд. Запланировано создание Экополиции, ответственной за предотвращение нарушений в области экологии, в том числе незаконных рубок, браконьерства, незаконного выброса отходов.

Преодоление экологической катастрофы в Приаралье – важнейшая задача, стоящая перед Узбекистаном и странами региона

Минимизация последствий высыхания Аральского моря и социально-экономическое развитие региона Приаралья являются одним из приоритетов климатической политики Узбекистана. За счёт создания защитных зелёных насаждений на осушенном дне Аральского моря (высажено 1,5 млн. га.) Узбекистан увеличивает территории, занятые лесами и кустарниками. За последние 4 года объём лесонасаждений по республике увеличился в 10-15 раз. Если до 2018 года годовой объём создания лесов находился в пределах 47-52 тысяч га, в 2019 году данный показатель увеличился до 501 тысячи га и в 2020 году – до 728 тысяч га.

За последние годы Узбекистан реализовал более 250 проектов, направленных на снижение последствий Аральского кризиса. Принята Государственная программа по развитию региона Приаралья на 2017−2021 годы, направленная на улучшение условий и качества жизни населения региона. Кроме того, утверждена Программа комплексного социально-экономического развития Каракалпакстана на 2020−2023 годы. В 2018 году был создан Международный инновационный центр Приаралья при Президенте республики.

В целях усиления контроля над исполнением указов и постановлений Президента, направленных на развитие зоны Приаралья, в 2020 году в Сенате Олий Мажлиса создан Комитет по вопросам развития региона Приаралья.

Узбекистан предпринимает активные шаги по доведению до международного сообщества последствий высыхания Аральского моря, а также для объединения усилий стран Центральной Азии по борьбе с последствиями данной катастрофы. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 году, обратил внимание мирового сообщества на Аральскую катастрофу.

В 2018 году после десятилетнего перерыва в Туркменистане состоялось заседания Международного фонда спасения Арала. В этом же году по инициативе Президента Узбекистана был создан Многопартнерский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья. 24-25 октября 2019 году в Нукусе под эгидой ООН состоялась Международная конференция высокого уровня «Приаралье – зона экологических инноваций и технологий». По предложению Президента Узбекистана 18 мая 2021 года Генассамблея ООН единогласно приняла специальную резолюция об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий. Приаралье стало первым регионом, которому Генеральная Ассамблея предоставила столь значимый статус.

Узбекистан выступает за международное сотрудничество по совместному преодолению негативных последствий климатических изменений

Узбекистан стал активным участником глобальной природоохранной политики, присоединившись и ратифицировав ряд международных конвенций и соответствующих протоколов в области охраны окружающей среды. Важным событием стало присоединение Узбекистана (2017 году) к Парижскому соглашению ООН по климату, в рамках которого были взяты обязательства по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу к 2030 году на 10% по сравнению с 2010 годом. Для достижения этой цели в настоящее время разрабатывается Национальная стратегия низкоуглеродного развития, а также прорабатывается вопрос достижения углеродной нейтральности Узбекистана к 2050 году.

Ни одна страна не в состоянии самостоятельно преодолеть последствия изменения климата. Узбекистан наладил взаимодействие с международными организациями, США, ЕС и другими странами в этой области. ООН содействует достижению целей устойчивого развития (ЦУР), предусматриющих в том числе борьбу с изменением климата и сохранение экосистем суши. В 2020 году Германия запустила региональную инициативу «Зеленая Центральная Азия» в области климата и безопасности в Центральной Азии и Афганистане. Цель инициативы – создание более широкого доступа к информации и содействие академическому сотрудничеству между шестью участвующими странами в течение следующих четырех лет.

Особого внимания требует проактивная международная деятельность Узбекистана. Президент Шавкат Мирзиёев, выступая на международных форумах, выдвигает востребованные идеи и инициативы, направленные на укрепление международного и регионального сотрудничестве по ключевым аспектам глобальной повестки, в частности в отношении вопросов изменения климата.

Так, глава Узбекистана в своих выступлениях саммитах ООН, ШОС, ОЭС, Консультативных встречах глав государств Центральной Азии призвал объединить усилия для решения вопросов, связанных с изменением климата, а также создать конкретные действенные механизмы регионального сотрудничества в данном направлении.

14 июня 2019 года на саммите ШОС в Бишкеке Президент Шавкат Мирзиёев предложил принять программу «Зеленого пояса» ШОС с целью внедрения в странах организации ресурсосберегающих и экологически чистых технологий. На 14-м саммите Организации экономического сотрудничества 4 марта 2021 года глава Узбекистана выступил с инициативой разработки и утверждения Среднесрочной стратегии, направленной на обеспечение энергетической устойчивости и широкое привлечение в эту сферу инвестиций и современных технологий.

На третьей Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, состоявшейся 6 августа 2021 года в Туркменистане, Президент Узбекистана выступил за разработку региональной программы «Зеленая повестка» для Центральной Азии, которая будет способствовать адаптации стран региона к климатическим изменениям. На 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава нашего государства высказался в поддержку принятия в ближайшей перспективе Глобальной рамочной программы по биоразнообразию.

В целом, долгосрочная политика Узбекистана в области охраны окружающей среды, поддержания экологического баланса и рационального использования водных ресурсов является своевременной и заложит основы для устойчивого развития страны. Самое главное, есть политическая воля, а также четкое видение будущего Узбекистана, который будет развиваться на основе современных, экологически чистых технологий. Исходя из этого можно с уверенностью сказать, что Узбекистан сможет адаптироваться к современным климатическим процессам. ///ИА “Dunyo”, 5 октября 2021 г