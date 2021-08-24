ОДКБ предпримет ряд мер по укреплению границ Центральной Азии с Афганистаном

Эльвира Кадырова

Темы Афганистана и угрозы безопасности соседнего региона стали ключевыми пунктами повестки дня состоявшейся 23 августа под председательством Таджикистана внеочередной онлайн-сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ (Организация Договора о Коллективной Безопасности).

Примечательно, что в работе сессии наряду с главами государств ОДКБ – Таджикистана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, принял участие и Президент Узбекистана в качестве приглашенного гостя.

По итогам сессии, на площадке информационного агентства «Россия сегодня» прошел брифинг Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася.

Как отмечено в заявлении ОДКБ, «с учетом увеличивающегося присутствия боевиков международных террористических организаций в Афганистане, которые используют эту страну в качестве запасной площадки для создания опорных пунктов для дальнейшей деятельности и экспансии, государства-члены ОДКБ договорились приложить дополнительные усилия для развития сотрудничества в противодействии исходящим с территории Афганистана вызовам и угрозам».

Кроме того, в ОДКБ опасаются, что очаги сопротивления Талибам в Панджерском ущелье могут привести к разворачиванию долговременной гражданской войне, с труднопредсказуемыми последствиями не только для безопасности Афганистана, но и для окружающего большого региона.

В связи с этим организация подчеркивает необходимость усилий для предотвращения кровопролития и налаживания диалога для пресечения неконтролируемого потока беженцев, наркотрафика, распространения идей религиозного фундаментализма.

Одной из таких мер может стать принятие по инициативе Таджикистана в рамках ОДКБ Целевой межгосударственной программы по укреплению участков таджикско-афганской границы.

Как сообщил Зась, в июле этого года Оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ и секретариата во главе с начальником штаба генерал-полковником Анатолием Сидоровым работала в Таджикистане по осуществлению плана оперативного развертывания сил и средств коллективной системы безопасности ОДКБ в случае ухудшения обстановки на афганской границе.

Выработанные по итогам этой поездки предложения будут обсуждаться в сентябре на саммите ОДКБ, добавил он.

ОДКБ не видит необходимости привлечения в настоящее время коллективных сил ОДКБ к охране таджикско-афганской границы нет. «На сегодняшний день таджикские пограничники, вооруженные силы достаточно плотно контролируют ситуацию, которая складывается на границе Таджикистана и Афганистана», – заметил Зась, указав на необходимость оказания технического содействия таджикским пограничникам. В данном контексте, Президент России высказал предложение Таджикистану на двухсторонней основе оказать безвозмездно некоторую материальную помощь в укреплении границы с Афганистаном.

Главы государств-членов ОДКБ высказали предложение в короткие сроки сформировать общую позицию по ситуации в Афганистане. Ее планируется обозначить в совместном заявлении министров иностранных дел, которое будет принято в ходе сессии 15-16 сентября 2021 года.

Также генсек ОДКБ рассказал о том, какие учения пройдут с участием коллективных сил в текущего году. В их числе – самые крупные учения коллективных сил оперативного реагирования «Взаимодействие 2021», учения систем материально-технического обеспечения «Эшелон 2021», учения с силами и средствами разведки “Поиск-2021”. Все эти маневры будут объединены единой задачей по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований и призваны повысить готовность ОДКБ к преодолению возможных угроз.

В ходе онлайн-встречи лидеры стран ОДКБ обсудили и другие предложения, которые будут более детально проработаны к сентябрьскому саммиту.

После брифинга Зась ответил на вопросы журналистов. Ниже приводим резюме ответов:

О возвращении Узбекистана в ОДКБ. ОДКБ готова к сотрудничеству с Узбекистаном и такое сотрудничество уже осуществляется. Возвращение Узбекистана в организацию зависит от воли узбекского народа и руководства этой страны.

Талибы и наркотрафик. Зась напомнил, что в период пребывания у власти Талибов поток наркотиков из Афганистана был снижен весьма существенно, в 6-10 раз по различным оценкам. Однако, были высказаны опасения, что в случае, если у руководства Талибана не найдется других источников дохода, реальность сложится иначе. «Если сейчас эти обещания [снижение наркотрафика] будут выполняться, конечно, мы это можем только приветствовать. Надеемся, что они будут выполняться», – заявил глава ОДКБ.

Сотрудничество ОДКБ и НАТО. Несмотря на многочисленные предложения ОДКБ установить взаимодействие по многочисленным вопросам, в том числе по Афганистану, НАТО не проявил готовности к сотрудничеству с ОДКБ. По мнению главы организации, «такое взаимодействие пошло бы на пользу для локализации угроз, исходящих из Афганистана».

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Совет коллективной безопасности (СКБ) является высшим органом ОДКБ и состоит из глав государств – членов. Он рассматривает принципиальные вопросы деятельности Организации и принимает решения, направленные на реализацию ее целей и задач, а также обеспечивает координацию и совместную деятельность государств – членов для реализации этих целей. Сессии СКБ проводятся поочередно в государствах – членах по мере необходимости, но не реже одного раза в год./// nCa, 24 августа 2021 г.