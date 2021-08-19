Глава пакистанской дипломатии намерен посетить соседей Афганистана

Эльвира Кадырова

25-27 августа 2021 года министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши, вероятно, посетит сопредельные с Афганистаном страны. Об этом сообщили несколько пакистанских СМИ, со ссылкой на дипломатические источники.

Главной целью визита в Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан и Иран станет обсуждение ситуации в Афганистане в связи с решающим этапом передачи власти в этом стране.

Источники добавили, что в настоящее время завершается подготовка к предстоящим визитам Куреши.

На днях глава МИД Пакистана принял в Исламабаде делегацию политических лидеров Афганистана.

По словам министра, Пакистан считает все слои афганского общества важными звеньями в окончательном решении судьбы Афганистана. Он выразил надежду на то, что афганские лидеры воспользуются международной поддержкой в интересах мира и примирения и будут совместно работать над урегулированием развивающейся ситуации в Афганистане в высших национальных интересах страны и в соответствии с чаяниями народа.

Куреши также подчеркнул, что регион не может позволить себе сохраняющуюся нестабильность в Афганистане, которая негативно сказывается на достижении цели мирного и взаимосвязанного региона.

Дальнейшее участие международного сообщества в усилиях по обеспечению прочного мира и стабильности в Афганистане будет иметь важное значение, поскольку это общая ответственность, добавил он.

Пакистан взаимодействует с несколькими соседями Афганистана – Туркменистаном, Узбекистаном, Таджикистаном – в крупных трансафганских проектах. В частности, это проекты газопровода и коридора ТАПИ, электроэнергетических систем ТУТАП и CASA-1000, железнодорожной линии Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар. На днях талибы подтвердили свою заинтересованность в скорейшей реализации региональных инфраструктурных проектов. /// nCa, 19 августа 2021 г.