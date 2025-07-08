Глубины Турции: Загадки Эгейского и Средиземного Морей

Помимо своих великолепных пляжей, Турция привлекает путешественников удивительным подводным миром. Местные моря богаты коралловыми рифами, пещерами и затонувшими историческими судами, что делает Турцию настоящей сокровищницей для любителей дайвинга, изобилующей морским биоразнообразием.

Каш (Анталья): Яркая жизнь и исторические затонувшие корабли

Каш, одно из самых популярных мест для дайвинга в Турции, предлагает более двадцати уникальных мест для погружений, включая различные острова, глубокие впадины и впечатляющие каньоны. Здесь часто можно встретить морских черепах, барракуд, скатов и даже акул, что делает каждое погружение незабываемым. Особый интерес для дайверов представляют затонувшие останки итальянского истребителя и военного самолета C-47 времен Второй мировой войны, которые раскрывают исторические тайны в глубинах подводного мира.

Фетхие (Мугла): Спокойствие на стыке Эгейского и Средиземного морей

Подводный мир Фетхие скрывает таинственные туннели и живописные арки, покрытые кораллами, предлагая исследователям уникальный подводный мир. Естественный амфитеатр у острова Кызылада и пещера Афкуле, куда проникают солнечные лучи, являются одними из главных достопримечательностей, оставляющих у посетителей незабываемые впечатления. Купание в пещере «Турецкий хамам» создает ощущение плавания в личном бассейне, что подчеркивает ее безмятежность и уникальность.

Бодрум (Мугла): Неожиданные открытия в глубинах Эгейского моря

С более чем двадцатью точками для погружения Бодрум — это настоящий дом подводных чудес и удивительных тайн. Пещеры и отвесные стены у островов Караада и Орак представляют собой завораживающую природную галерею для опытных дайверов. В подводном мире Бодрума также можно обнаружить затонувшие бывшие военные корабли и даже самолет с парашютом, что добавляет каждому погружению особую изюминку.

Чанаккале: Исторические погружения в Северном Эгейском море

Расположенный в сильных течениях залива Сарос, Чанаккале считается идеальным местом для любителей подводной археологии. Здесь обитает более двухсот видов морских организмов и находится множество затонувших судов XIX-XX веков, что предлагает подводным исследователям богатый исторический и природный мир. В частности, исторический подводный парк у побережья Галлиполи предоставляет уникальную возможность увидеть затонувшие корабли Первой мировой войны. ///nCa, 8 июля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)