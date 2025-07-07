Казахстан инвестирует $500 млн в строительство железнодорожной линии Тургунди – Герат, заявляет Афганистан

Казахстан намерен инвестировать в строительство железнодорожной линии Тургунди-Герат в Афганистан. Об этом заявил Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов во время встречи с заместителем Премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Абдулом Гани Барадаром.

Встреча состоялась на полях саммита Организации Экономического Сотрудничества в Ханкенди (Азербайджан). Как сообщает пресс-служба главы Правительства Казахстана, стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, аграрной сферах.

Олжас Бектенов подчеркнул, что по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан готов инвестировать в строительство железной дороги «Тургунди – Герат».

«Афганистан является мостом между Центральной и Южной Азией. Строительство трансафганской железной дороги будет способствовать развитию всего региона», — отметил Бектенов.

Правительство Казахстана подтвердило свои намерения по реализации данного проекта, и в ближайшее время между сторонами будет подписан соответствующий меморандум.

Офис Барадара уточнил объем будущих капиталовложений, заявив, что Казахстан инвестирует в проект железнодорожной линии «Тургунди – Герат» 500 миллионов долларов США.

Линия Тургунди-Герат станет частью новой железнодорожной магистрали Тургунди – Герат – Кандагар – Спин-Булдак, которая пройдет с западной границы Туркменистана через Афганистан в Пакистан и далее в Индию.

В сентябре прошлого года Туркменистан уже начал строительство первого участка данной линии протяженностью 22 км по маршруту Тургунди – Санабар. ///nCa, 7 июля 2025 г.