Вновь назначенный посол Туркменистана вручил верительные грамоты Президенту Республики Сербия

7 июля 2025 года во Дворце Президента Сербии в г. Белград состоялась церемония вручения верительных грамот Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Сербия (с резиденцией в г. Москве) Айдогдыева Эсена Президенту Республики Сербия Александру Вучичу.

В ходе церемонии Посол Айдогдыев передал Президенту Вучичу и сербскому народы теплые приветствия от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова.

В свою очередь, Президент Республики Сербия выразил слова благодарности за теплые пожелания, также поздравив туркменского дипломата с назначением на высокий пост, пожелал ему успешной работы и выразил уверенность в том, что дружественные отношения между Туркменистаном и Республикой Сербия будут продолжены, соответствуя интересам двух стран.

Также, в ходе встречи были затронуты вопросы укрепления взаимоотношений между двумя странами, расширения двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. ///nCa, 8 июля 2025 г.