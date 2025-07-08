Министр иностранных дел Туркменистана провел телефонные переговоры с коллегами Кыргызстана, Лесото и Эсватини

7 июля 2025 года министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел отдельные телефонные переговоры с Министром иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым, Министром иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Эсватини госпожой Фолилэ Шаканту, Министром иностранных дел и международных отношений Королевства Лесото Леджоне Мпотджоане.

В ходе телефонных разговоров были рассмотрены ключевые аспекты двусторонних отношений и вопросы подготовки к Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3).

Третья Конференция развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (LLDC) пройдет 5–8 августа 2025 года в туристической зоне Аваза. ///nCa, 8 июля 2025 г.