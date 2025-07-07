Новый подход к борьбе с опустыниванием в Туркменистане: от мониторинга до научного вмешательства

Концепция обновления Национальной программы действий по борьбе с опустыниванием в Туркменистане была представлена в Ашхабаде при участии специалистов структурных подразделений министерств и ведомств, научных институтов, экспертов партнёрских проектов, выполняемых в стране при содействии ПРООН, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Настоящий документ был принят в 1997 году в соответствии с положениями одноимённой Конвенции ООН, носил рекомендательный характер. В новой Программе будет усилена область практической реализации намеченного, с фокусом на дистанционном мониторинге земли.

Как отметил ключевой докладчик встречи, директор Научно-информационного центра МКУР МФСА, национальный координатор Конвенции по борьбе с опустыниванием в Туркменистане Мухаммет Дуриков, в Туркменистане находятся большие пастбищные территории. К настоящему времени изучены ландшафты Каракумов, прикопетдагских равнин и прикаспийских пустынь, составлены их характеристики.

Тем не менее, необходима масштабная инвентаризация и современная классификация таких земель. Это поможет понять, как сохранить экосистемы, снизить влияние пустынь на достижения хозяйственной деятельности. Мониторинга здесь не достаточно, необходимо научное вмешательство. Своеобразным научно-практическим центром планирования и организации мер по борьбе с опустыниванием, по мнению ученого, может стать структура, профиль работы которой может быть приближён к земельной, пустыноведческой либо лесоводческой работе.

В Туркменистане накоплен многолетний опыт рекультивации и возвращения в оборот земель и пастбищ. Ведется такде консультативная работа для тех, кто живёт или работает в пределах земель, подверженных засухе, ветровой эрозии, песчано-пылевому переносу, с техногенным разрушением растительного покрова на песках. Однако, усиление аридизации климата требует активизации такой работы.

Обновленная Национальная программа по борьбе с опустыниванием, с учетом данных последних лет, предусматривает меры по готовности к засухам, предотвращение их последствий, внедрение цифровой мониторинговой системы, меры снижения рисков пыльно-песчаных бурь.

В документе дано описание достижения равновесия запросов землепользователей и природы для сохранения заданного уровня плодородия сельхозугодий и способности каракумских пастбищ к самовозобновлению.

Кандидат географических наук Султан Вейсов отметил усиливающее влияние аральского кризиса на деградацию орошаемых земель. Пыльно-песчаные бури переносят на большие расстояния переносящих химвещества, соли и мельчайшую пыль со дна Арала, что очевидно вредно для природы и человека.

Аральский песок перемещается и в зимнее время, двигаясь движется даже поверх снежного покрова.

Имеющиеся глобальные индексы идентификации состояния земель не всегда подходят к почвенно-климатическим условиям страны, потому экспертной группой Аральского проекта решено выделить национальные индикаторы.

Засуха – также не новость для аридной территории. Докладчик обратил внимание на первичное засоление – изначальную природную данность и вторичное, возникающее при переполиве. Песок в статичном состоянии удержит только достаточный объём насаждений. Защитными мерами могут стать увеличение площадей облесения песчаных барханов, созданин круглогодичных кустарниковых и солянковых пастбищ, полезащитных полос из саксаула чёрного осенней посадки.

Национальная программа формируется в рамках деятельности Аральского проекта, его руководитель Гозель Атамурадова рассказала, что подходы к выполнению научно-практических мероприятий в туркменском Приаралье (Лебапский и Дашогузский велаяты) разные в соответствии с концепцией достижения устойчивого землепользования.

Проект содействует выполнению Национальной аральской программы Туркменистана, Национальной лесной программы и взаимодействует с Международным фондом спасения Арала.

Среди мероприятий – анализ причин опустынивания, прогноз, моделирование, определение эффективных рекультивационных мер и помощь в их осуществлении. В частности, сейчас апробируется методика ФАО по определению выбросов АПК, поглощения парниковых газов различными типами лесов Туркменистана. ///nCa, 7 июля 2025 г.