Как прогрессирует современное туркменское садоводство  – видение ОАО «Miwe»

Открытое акционерное общество (ОАО) «Miwe» объединяет четыре хозяйственных общества — «Hemsaýa», «Gök bulut», «Miweli atyz» и «Datly miwe». Вместе они управляют 1200 гектарами земли, предоставленной государством в аренду на 99 лет в Каахкинском этрапе и близ поселка Багир Ахалского велаята. Каждое хозяйство вносит свой вклад в развитие агропромышленного комплекса Туркменистана.

Государственная поддержка и современные технологии

Маркетолог ОАО «Miwe» Атанур Гурмырадов подчеркивает, что государственная поддержка не ограничивается предоставлением земли в бесплатное пользование. Предприятие получает доступ к льготным кредитам, что позволяет создавать качественную инфраструктуру и оснащать производства современным оборудованием. В производственный процесс внедрены передовые технологии из Турции, Израиля, Ирана, Испании и Германии, а также турецкие технические спецификации.

Для орошения плодовых насаждений используется вода из Каракум-реки, забираемая на 627-м километре. Система насосов доставляет воду в хозяйство, где она проходит очистку в отстойниках и подается к растениям через капельное орошение.

В общей сложности в ОАО «Miwe» трудятся около 600 человек, занятых на всех этапах производства.

От плодовых садов к миндальным рощам

Компания «Miwe» начинала с выращивания сортовых плодовых культур. В 2020 году было положено начало формированию рощи горького и сладкого миндаля, которая сегодня занимает десятки гектаров. Это орехоплодное направление получило высокую оценку международной организации GLOBALG.A.P., выдавшей сертификат соответствия евростандартам качества, безопасности пищевых продуктов, охраны труда и окружающей среды. Сертификация открыла двери для экспорта, и первая партия миндаля уже была отправлена за рубеж.

Бананово-цитрусовая теплица — гордость предприятия

Одним из ключевых объектов ОАО «Miwe» является бананово-цитрусовая теплица площадью 65 гектаров — крупнейшая в Туркменистане. Высотой в восемь метров, она оснащена автоматизированной системой управления и капельным поливом. В планах компании — расширение тепличного комплекса. Сады в открытом грунте защищены навесами, сетками и другими укрытиями, которые предотвращают повреждение плодов птицами и избыточное воздействие солнца. Саженцы для этих насаждений в течение нескольких лет закупались в Турции и Испании. Созданные сады уже дают стабильный урожай, но их пик плодоношения еще впереди.

Ассортимент и переработка продукции

ОАО «Miwe» занимается не только выращиванием, но также хранением, переработкой и реализацией продукции. Фрукты и ягоды предлагаются как в свежем виде, так и в форме сухофруктов, произведенных методом сублимированной сушки под брендом «Erem». В ассортименте компании — персики, хурма, черешня, слива, вишня, нектарины, яблоки, груши, клубника, а также три сорта репчатого лука. Качество продукции строго контролируется внутренним отделом контроля качества.

Стратегия развития: от внутреннего рынка к экспорту

Главный приоритет ОАО «Miwe» — обеспечение внутреннего рынка Туркменистана свежими и качественными фруктами. После насыщения местного рынка компания планирует активнее развивать экспортные направления. Уже достигнутые успехи, такие как сертификация GLOBALG.A.P. и первые поставки миндаля за рубеж, свидетельствуют о готовности предприятия к выходу на международную арену. ///nCa, 8 июля 2025 г. (по материалам газеты «Нейтральный Туркменистан»)