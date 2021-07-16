Почему Мы Должны Решительно Бороться Против FETO?

Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турецкой Республики

Международное сообщество часто осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях и свою решимость бороться с терроризмом. Это правильное отношение, поскольку терроризм остается серьезной угрозой общей безопасности, благополучию, ценностям и перспективам светлого будущего всего человечества.

В последние годы явление терроризма претерпело трансформацию. В ходе этого процесса, по мере расширения целей и средств террористических организаций, их действия приобрели новые масштабы. Террористические организации пытаются адаптироваться к социальным, экономическим и технологическим изменениям и быстро меняющимся международным условиям. Некоторые террористические группы скрываются за хитроумно разработанным пропагандистским инструментом. Это также требует пересмотра нашей глобальной контртеррористической стратегии. Эффективная борьба с терроризмом требует всестороннего понимания и осведомленности о террористических организациях следующего поколения, а также новой перспективы и твердой политической воли, которую международное сообщество должно продемонстрировать в этом направлении.

Настало время разрушить стереотипы, пересмотрев наши устоявшиеся представления перед лицом новой угрозы терроризма. Новый тип террористической организации, а именно Террористическая организация фетуллахистов (FETO), и борьба Турции с ней являются ярким примером в этом отношении.

Турция столкнулась с жестокой попыткой государственного переворота, предпринятой FETO 15 июля 2016 года. FETO, тайная террористическая организация, проникшая в государственные органы, попыталась уничтожить демократию и свергнуть демократически избранное правительство силой. В ту черную ночь в результате террористических актов FETO 251 наш гражданин был убит и более 2000 граждан получили ранения. Государственные учреждения, особенно наш парламент и Президентство, где воплощена свободная воля нации, подверглись нападению с применением тяжелого вооружения, включая атаки танков, военных самолетов и вертолетов.

Как члены FETO могли быть так жестоки к турецкой нации в ту ночь? Каким образом они стали столь враждебны к избранному правительству и законному конституционному порядку? Наши ответы на эти вопросы могут содержать подсказки о возникновении и структуре этой очень опасной группы, которая эффективно действует в ряде стран.

Члены этой коварной организации подвергались идеологической обработке и промыванию мозгов в Турции и различных других странах путем злоупотребления самыми священными национальными и духовными ценностями, в основном в так называемых учебных заведениях в виде школ, языковых центров или общежитий. Их мировоззрение также сформировалось на основе мифа о сфабрикованной мудрости, построенной вокруг главаря Фетхуллаха Гюлена, который был объявлен так называемым “имамом вселенной”. Искаженная иерархия внутри FETO обязывает рассматривать его приказы как абсолютные факты и их нельзя подвергать сомнению, даже если они противоречат демократическим ценностям и правам человека. FETO промывал мозги молодым людям до такой степени, что они в конце концов стали отчужденными по отношению к своим друзьям, даже к своим семьям, таким образом добивалось полное послушание молодежи. Заговорщики переворота FETO, как роботы с дистанционным управлением, не колеблясь направили оружие на своих коллег и товарищей по оружию, чтобы убить их в ночь на 15 июля, как только они получили приказ FETO.

Лица, связанные с FETO, также могут скрываться, принимая другую идентичность в обществе, в котором они живут. Организация специально нацелена на гражданскую, военную бюрократию и бюрократию безопасности. Конечная цель всего – захватить государственные институты.

Опыт Турции до попытки государственного переворота полон примеров незаконных методов, к которым FETO может прибегнуть для продвижения своей повестки дня. К ним относятся шантаж политиков и бюрократов, использование крупномасштабных систематических обманов на собеседованиях для размещения своих членов в государственные учреждения, манипуляции, предъявление фиктивных требований для возбуждения судебных разбирательств против своих оппонентов и использование для этой цели средств массовой информации, бизнеса, школьных сетей и сетей НПО, которыми они владеют.

Первой целью FETO, очевидно, является Турецкая Республика. По этой причине они ведут систематическую черную пропагандистскую деятельность, направленную на то, чтобы настроить международное общественное мнение против Турции. Однако я хотел бы поделиться следующим дружеским советом: было бы серьезным заблуждением думать, что FETO представляет угрозу только для Турции. Нет сомнений в том, что юридические расследования, которые будут начаты в странах, где находится FETO, выявят множество незаконных действий, начиная от финансовой коррупции и заканчивая мошенничеством при подаче заявлений на получение визы и убежища. Этим странам давно пора сделать этот шаг.

Вопреки тому, что утверждают ее члены, FETO не является стороной политического конфликта в Турции, а является кровавой террористической и преступной сетью. Все политические партии, представленные в Великом национальном собрании Турции, правящие или оппозиционные, также считают FETO террористической и преступной сетью.

Мое послание ясно. Мы должны действовать сообща и с одинаковой решимостью против всех террористических организаций, независимо от их форм, включая FETO. Нельзя идти на компромисс с теми, кто совершает террористические акты. Как и в случае с FETO, мы должны защищать демократию и свободы, принимая во внимание скрытое лицо терроризма. Мы в долгу перед нашими гражданами, жертвами терроризма и будущими поколениями. /// nCa, 16 июля 2021 года (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)