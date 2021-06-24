С кем Россия готова решать афганский вопрос?

Эльвира Кадырова

Россия выступает за урегулирование афганской ситуации с привлечением региональных международных организацией – ШОС, ОДКБ, и сопредельных с Афганистаном стран. Об этом в своем выступлении на IX Московской конференции по международной безопасности заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Необходимо задействовать возможности Шанхайской организации сотрудничества, в которой представлены все граничащие с Афганистаном государства, включая Пакистан и Иран. Без взаимодействия с Исламабадом и Тегераном развязать «афганский узел» невозможно», – подчеркнул он.

Шойгу предупредил о возможном «возобновлении гражданской войны со всеми негативными последствиями: дальнейшим ухудшением жизни населения, массовой миграцией, распространением экстремизма на соседние государства».

Кроме того, глава минобороны России пообещал, что в рамках Организации Договора о коллективной безопасности будут предприняты необходимые шаги по повышению обороноспособности членов организации в новых условиях.

Заявление Шойгу следует рассматривать на фоне последних событий в Афганистане. Всего за пару суток до Московской конференции талибы захватили главный пограничный переход на афгано-таджикской границе Шир Хан.

США и НАТО выводят из Афганистана оставшихся 2500-3500 американских военнослужащих и 7000 солдат Альянса. И образующийся вакуум стремится заполнить Россия, однако эти усилия скорее будут носить многосторонний партнерский характер. Не последнюю роль здесь сыграют и страны Центральной Азии.

Россия продолжает укреплять свою военную базу в Таджикистане, которая дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. В мае на 201-ю базу поступили реактивные системы залпового огня (РСЗО) “Ураган” калибра 220 миллиметров, которые способны поражать цели на расстоянии до 35 километров в условиях сложного горного рельефа.

Афганскую тематику среди прочих вопросов обсудил на днях во время телефонного разговора Лавров со своим узбекским коллегой Камиловым.

14 июня в ходе телефонных переговоров главы МИД России и Пакистана договорились тесно сотрудничать в целях скорейшего политического урегулирования афганской проблемы путем переговоров. На днях премьер-министр Пакистана Имран Хан категорично заявил, что Пакистан «абсолютно не допустит» никаких баз и использования своей территории для американских действий в Афганистане.

Между тем, Россия приветствует участие не всех акторов в решении афганской головоломки. Москва весьма раздраженно отреагировала на идею НАТО возложить на Турцию «обеспечение безопасности» международного аэропорта Кабула (иначе говоря, контроль).

«Сохранение Турцией, как и любой другой страной, своего воинского контингента в Афганистане с правовой точки зрения противоречит соглашению, подписанному между США и Движением талибов (ДТ) в Дохе в феврале 2020 г., предполагающему полный вывод иностранных войск», – заявил МИД России.

Вероятно учитывая некое продолжающееся соперничество между Россией и Турцией за лидирующую роль в афганской проблеме, НАТО-США решили вбить еще один колышек между Москвой и Стамбулом, оставив Турцию в Афганистане в вполне легитимном статусе.

Очевидно, Москва опасается того, что широкое участие Стамбула в афганском вопросе в пост-американский период неминуемо повлечет укрепление влияния (политического/идеологического) Турции в соседствующем регионе Центральной Азии.

Эти страхи и тревоги еще более заметны по многочисленным выбросам аналитического контента на тему «Великий Туран, неосманизм, пантюркизм и Центральная Азия» в российских СМИ. И особенно эта тенденция в экспертном сообществе активизировалась после карабахской войны 2020 года, которая продемонстрировала Турцию в качестве сильного геополитического игрока на кавказских окраинах России. /// nCa, 24 июня 2021 г.