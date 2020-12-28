Брифинг по выборам в Мажилис Парламента Республики Казахстан

Сегодня (25 декабря) состоялся медиабрифинг Посла Казахстана Еркебулана Сапиева по предстоящим выборам в Мажилис Парламента Республики Казахстан, запланированным на 10 января 2021 года.

В мероприятии приняли участие представители дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Ашхабаде, а также представители средств массовой информации Туркменистана и иностранных агентств.

В ходе брифинга Е.Сапиев детально рассказал об избирательной системе Республики Казахстан, о структуре и деятельности Парламента, а также подробно остановился на выборах в нижнюю палату законодательного органа страны – Мажилис.

Участники мероприятия были подробно проинформированы о последних политических реформах, реализованных в Казахстане. В частности, снижение в два раза порога для регистрации политических партий, принятие поправок в Закон о порядке организации и проведения мирных собраний, введение института парламентской оппозиции, обязательное включение женщин и молодёжи в возрасте до 29 лет в списки кандидатов от политических партий.

Посол Казахстана также рассказал о миссиях наблюдателей от 14 стран и 4 международных организаций, зарегистрированных на сегодняшний день. Также была озвучена информация об избирательных участках, функционирующих за рубежом. В частности, об открытии в Посольстве Казахстана в Туркменистане участка №266, где все граждане нашей страны смогут проголосовать с 7:00 до 20:00 часов 10 января 2020 года.

Ниже опубликованы слайды с презентации Посла Сапиева:

/// nCa, 28 декабря 2020 г. (в сотрудничестве с Посольством Казахстана в Ашхабаде)