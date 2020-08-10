Взрыв в бейрутском Порту – распространятся ли грядущие перемены за пределы Ливана?

Тарик Саиди

Аммиачная селитра – это удобрение, а также взрывчатое вещество. Небольшого количества селитры достаточно, чтобы вызвать мощный взрыв – около 2700 тонн селитры может привести к разрушениям, эквивалентным совокупному ущербу за 15 лет гражданской войны в Ливане. Именно это и произошло 4 августа 2020 года, когда в порту Бейрута при невыясненных пока обстоятельствах взорвалась почти забытая партия аммиачной селитры.

Теории растут, как грибы под дождем. Все пытаются свалить вину на других.

Аммиачная селитра не горит сама по себе. Она должна подвергнуться воздействию очень высоких температур, например, нагреву, чтобы произошел взрыв.

Независимо от того, был ли это несчастный случай, диверсия или террористический акт, настроения ливанского населения в настоящее время обращены против коррумпированных и некомпетентных политических элит страны.

Ливан представляет собой сложную территорию, и не только из-за его религиозного состава – это страна мусульманского большинства, но это лишь условно.

Почти вся политическая элита, которая продолжает искать новые пути удержания власти, является порождением гражданской войны 1975-1990 годов в Ливане.

Люди хотят перемен, а политические игроки пользуются каждой попыткой уличного протеста.

Но на этот раз все может быть по-другому.

Covid-19 изменил мир, хотя мы все еще не уверены в форме и степени этого изменения.

США по спирали катятся в пропасть, а Китай растет – скорость падения США и подъема Китая почти одинакова. Страны корректируют свою внешнюю политику, чтобы оставаться актуальными в новом развивающемся мире.

Страны, которые считают, что они имеют право вмешиваться в дела других стран и определять их судьбу, ищут политический и экономический вакуум и способы заполнить его по своему усмотрению.

Для стран и держав, которые уверены в своем праве формировать мир, Ливан представляет особый интерес.

У некоторых укоренилась идея о том, что один из способов справиться с ливанской головоломкой – это разделить страну на христианское и мусульманское государства. Но такой поступок можно назвать безрассудным и безответственным.

Ливан граничит с Сирией и Израилем. Любые попытки нарушить его географическую целостность будут иметь эффект домино, распространяющийся далеко и широко, и в конечном счете достигнет самих инженеров такого рода глупости.

Если кто-то и должен вмешаться в ситуацию в Ливане, то лишь только для того, чтобы помочь вытеснить коррумпированные политические элиты и дать народу справедливый шанс избрать правительство по своему усмотрению.

Почти каждая страна в мире сейчас представляет в той или иной степени очаг напряженности, по той или иной причине. Злонамеренная интервенция в Ливан подожжет многие страны.

Даже несмотря на то, что человечество испытывает дефицит в честности и чистоте намерений, необходимо свести зло к минимуму и приложить массу усилий, чтобы найти реальное решение ливанского вопроса. /// nCa, 9 августа 2020 г.