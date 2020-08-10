Эксперты стран ШОС  обсудили пути транспортной интеграции

В пятницу под председательством Узбекистана состоялось очередное заседание Специальной рабочей группы (СРГ) по развитию транзитного потенциала Шанхайской организации сотрудничества, сообщает информационное агентство «Дунё» МИД Узбекистана.

Во встрече приняли участие восемь государств-членов ШОС – Индия, Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан.

В повестку экспертной встречи вошли около 10 вопросов, в том числе перспективы углубления взаимодействия в сфере транспорта и транзита, укрепление нормативно-правовой базы, организация запуска мультимодальных транспортных коридоров и другие.

Также рассмотрен проект Рамочного соглашения между правительствами государств-членов ШОС о формировании и функционировании системы интегрированного управления транспортными перевозками, инициированного президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в ходе Астанинского саммита ШОС в 2017 году.

Данный концептуальный документ нацелен на объединение усилий стран ШОС для развития их транзитных возможностей и повышения конкурентоспособности транспортных магистралей стран-участниц Организации на мировом рынке транспортных услуг. Предполагается, что Соглашение простимулирует формирование технологически сопряженных транспортных коммуникаций, обустроенных для передвижения транспортных средств, перемещения грузов и пассажиров, последовательной гармонизации информационных и тарифных систем, структур и механизмов управления различными видами транспорта.

Пространство ШОС окутывают автомобильные дороги общей протяжённостью более 13 миллионов километров, что составляет 20% всех мировых автотрасс, а также порядка 250 тысяч километров железных магистралей. /// nCa, 10 августа 2020 года