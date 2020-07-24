Достижения Малайзии на международной арене в борьбе с пандемией COVID-19

Рохани Мохд Ибрахим

ПУТРАДЖАЙЯ – Успех Малайзии в борьбе с COVID-19 вызвал восхищение международного сообщества.

С тех пор, как 10 июня было введен в действие Указ о снятии ограничений по перемещению, иностранные посланники и высокопоставленные лица в Малайзии обращались к министру здравоохранения г-ну Датук Сери Адхам Бабе и Начальнику Управления здравоохранения г-ну Датук д-р Нор Хишам Абдулла, чтобы поздравить их с отлично проделанной работой.

Метод целенаправленного подхода Малайзии для тестирования на наличие COVID-19 и неустанные усилия, направленные на то, чтобы разорвать цепь заражения COVID-19 привели к тому, что страна достигла уровня выздоровления около 97 процентов, а также снизила количество оставшихся активных случаев т.е. заболевших до 100 из 1000 ранее зафиксированных.

Эти впечатляющие результаты позволили Малайзии войти в пятерку стран мира, получивших международное признание за эффективную борьбу с пандемией COVID-19.

После снятия ограничений по перемещению в стране были открыты почти все сектора экономики, в то время как Доктор Адхам был занят приемом высокопоставленных дипломатов в своем офисе.

Недавно, вовремя интервью Бернама (государственное информационное агентство Малайзии), Доктор Адхам сказал, что он встречался с послами Японии – Ока Хироши; Колумбии – Маурисио Гонсалес Лопес; Палестины – Валид Абу Вали; Швеции – Даг Юлин-Даннфельт; и Узбекистана – Равшаном Усмановым.

Он также упомянул, что посольство Саудовской Аравии также связалось с его офисом, чтобы организовать визит вежливости от их посла.

«Послы поздравили Министерство здравоохранения Малайзии, а также выразили свою благодарность за то, что они чувствовали себя в безопасности в этой стране. Они сказали, что смогли остаться в стране и продолжать выполнять свои обязанности благодаря превентивным мерам пандемии COVID-19, предпринятыми властями Малайзии», – сказал министр.

Министр здравоохранения Малайзии Датук Сери Адхам Баба

По словам доктора Адхама, некоторые из послов также затронули тему открытия границы между Малайзией и их странами.

«Для Малайзии еще не пришло время для реализации «green bubble» (зеленый коридор – то есть возможность перемещения без ограничений между 2 странами, где мало или нет COVID-19). Вероятно, это будет одним из вопросов, которые Малайзия рассмотрит позже», – сказал он. А также добавил, что в настоящее время страна сосредоточена на мониторинге сектора образования, поскольку все школы планируются открыть к завтрашнему дню.

«Green bubble» включает в себя ослабление ограничений на поездки между двумя или более странами, в которых зафиксирован низкий уровень заболеваемости COVID-19.

Тем временем доктору Нор Хишаму продолжают поступать “звонки вежливости” от иностранных дипломатов, аккредитованных в Малайзии.

Недавно он опубликовал в своем аккаунте в Facebook, что верховный комиссар Австралии в Малайзии Эндрю Голедзиновски встретился с ним, чтобы поделиться опытом своей страны в борьбе с COVID-19.

Они так же обсудили опыт Малайзии в борьбе с COVID-19 и возможность реализации “green bubble ” между Малайзией и Австралией.

Начальник Управления здравоохранения Малайзии Датук Нор Хишам Абдулла

Также, на своей странице в Facebook доктор Хишам поделился о своей встрече с послом Южной Кореи в Малайзии Ли Чи Бом и его делегацией. Помимо обсуждения реакции своей страны на эту пандемию, посол также предложил создать «green bubble» между Малайзией и Южной Кореей.

Успешная работа, проведенная Министерством здравоохранения Малайзии в борьбе с COVID-19 также получила похвалу от доцента Джулии Миллер – специалиста по эндокринной хирургии, которая родом из Соединенных Штатов и сейчас находится в Австралии.

В своём посте на Facebook г-жа Миллер высоко оценила доктора Нор Хмшама, которого она считает своим другом и коллегой. Доктора Нор Хишама тоже специализируется на эндокринной хирургии.

«Мой друг и коллега, хирург-эндокринолог доктор Хишам Абдулла, является Начальником Управления Здравоохранения Малайзии и руководит работами направленных на борьбу с пандемией. Он принимал трудные решения и действовал заблаговременно, еще до того, как в Малайзии появился первый случай заболевания.

А именно, строгий пограничный контроль, тестирование, отслеживание и изоляция, открытые, четкие и согласованные сообщения, ежедневные пресс-конференции, а также решения, основанные на доказательствах и фактах. Он трудился с января и днем и ночью. Все, включая чиновников слушали его и безукоризненно выполняли все его советы.

Общественность Малайзии строго придерживалась рекомендаций Министерства Здравоохранения таких как: социальная дистанция, мытье рук, ношение масок. В результате Малайзия, густонаселенная многокультурная азиатская страна, преуспела в борьбе с пандемией, и доктор Хишам стал национальным героем. Наука, а не политика», – написала она в своем посте.

В то время как, в Соединенных Штатах, упомянула Миллер, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США доктор Энтони Фаучи, получает смертельные угрозы.

«… Я очень горжусь своим мудрым и трудолюбивым другом и его согражданами, и мне очень жаль мою страну», – добавила она.

Британский онлайн-предприниматель и видеоблогер Даррен Кронян, который находился в Малайзии в течение 11 недель т.е. во время действия Указа об ограничениях по перемещению (MCO) на своем канале Youtube разместил восьмиминутное видео, где он выражает благодарность всей стране за эффективную борьбу с пандемией.

Видео также было опубликовано доктором Нор Хишамом на его страничке в Facebook.

46-летний Кронян сказал, что он был поражен тем, как малазийским властям удалось справиться с кризисом путем принятия и реализации Указа об ограничениях по перемещению и введению карантина.

Изначально перед ним стоял такой вопрос, должен ли он вернуться домой или остаться, но «когда я увидел, что Малайзия начала действовать, хотя Великобритания все еще была открыта для бизнеса, я принял решение, что останусь в Малайзии, сколько бы это времени не заняло» сказал блогер.

«На всех государственных границах полиция и армия следили за тем, чтобы люди не передвигались. Мы могли выходить из дома только за продуктами и самым необходимым».

Он также сказал, что инициативы Малайзии по ограничению распространения COVID-19 должны послужить образцом для всех стран мира.

В конце своего видео блогер выразил благодарность Малайзии за то, что она предоставила ему безопасный дом для проживания во время его пребывания в этой стране. /// nCa, 23 июля 2020 г. (in cooperation with Petronas Carigali Turkmenistan, original copyright Bernama)