АБР прогнозирует снижение экономической активности в Центральной Азии на фоне продолжающегося коронавирусного кризиса

Эльвира Кадырова

АБР опубликовал дополнение к своему главному ежегодному экономическому отчету под названием «Дополнение к Обзору развития Азии 2020: ограничения, ослабление и перспективы роста в Азии».

Последний прогноз развития Азии 2020 был опубликован в начале апреля. К настоящему времени число случаев заболевания COVID-19 во всем мире выросло с менее чем 1 миллиона до более чем 7 миллионов. На развивающиеся страны Азии приходится 10,7% от общего числа заболевших.

В АБР прогнозируют спад экономической активности в Центральной Азии на 0,5% по сравнению с апрельским прогнозом роста на уровне 2,8% из-за сбоев в торговле и низких нефтяных цен. В 2021 году рост восстановится до 4,2%.

Ниже приводится раздел отчета, посвященный перспективам экономик стран Центральной Азии:

Центральная Азия

Пандемия COVID-19 заставила скорректировать в сторону понижения прогнозы на 2020 год для Центральной Азии с 2,8% роста до 0,5%. Прогноз роста на уровне 4,2% в 2021 году остается неизменным.

Прогноз на 2020 год для Казахстана, крупнейшей экономики в субрегионе, пересмотрен в сторону понижения с 1,8% роста до 1,2%, а прогноз роста на 2021 год лишь незначительно скорректирован с 3,6% до 3,4%. За первые 4 месяца 2020 года произошло сокращение экономической активности на 0,2% в годовом исчислении. Наиболее сильно пострадал сектор услуг, сократившись на 4%, в то время как рост в остальных отраслях экономики оставался положительным. Добыча полезных ископаемых выросла на 6%, в первую очередь за счет добычи нефти и газа, но такой рост маловероятен до конца текущего года, поскольку Казахстан придерживается обязательств по сокращению добычи нефти, согласованной Организацией стран-экспортеров нефти и другими странами (ОПЕК+). Чрезвычайное положение сроком на один месяц, объявленное 15 марта, впоследствии несколько раз продлевалось до 11 мая, и местные карантинные меры и строгое социальное дистанцирование, вероятно, будут по-прежнему частично применяться. Ожидается, что правительственный пакет фискальных стимулов, составляющий 9% ВВП, смягчит экономический спад. По состоянию на начало мая выплаты по социальной защите были произведены 4,5 миллионам заявителей, потерявших доходы из-за чрезвычайных мер. Премии и дополнительные выплаты были выплачены медикам, полицейским и другим лицам, участвующим в профилактике и лечении COVID-19.

По мере затягивания пандемии, прогнозы роста для всех других экономик субрегиона пересматриваются в сторону понижения на 2020 год, но некоторые из них, как ожидается, восстановятся более прочно в 2021 году, чем прогнозировалось ранее.

Ожидается, что темпы роста в Армении, Азербайджане, Грузии, Кыргызской Республике и Таджикистане в этом году будут отрицательными.

Армения и Грузия пострадали от ухудшения внешнего спроса, вызванного потерями в туризме, чистом экспорте и прямых иностранных инвестициях, а также снижением денежных переводов из Российской Федерации и снижением доходов домашних хозяйств.

В Таджикистане, по оценкам, 500 000 рабочих-мигрантов — 5,2% всего населения – не смогли вернуться на работу за границу из-за быстрого падения цен на нефть в первом квартале 2020 года и других негативных последствий для российской экономики, вызванных COVID-19.

В Кыргызской Республике COVID-19 ударил по импорту сырья, оборудования и продовольствия из КНР и других крупных торговых партнеров, и ожидается, что денежные переводы сократятся на фоне замедления экономического роста в Казахстане и Российской Федерации.

Несмотря на отсутствие официально зарегистрированных случаев заболевания COVID-19, экономика Туркменистана пострадала от торговых перебоев и низких цен на нефть и газ.

Ожидается, что денежные переводы в Узбекистан сократятся до начала 2021 года, поскольку рабочие-мигранты не смогут выезжать на сезонную работу в Российскую Федерацию, а спрос на экспортные товары останется слабым в течение всего 2020 года.

Для Азербайджана прогноз роста в этом году оказался отрицательным главным образом из-за вялых государственных и частных инвестиций, а также других факторов.

Ссылка на доклад «Дополнение к Обзору развития Азии 2020: ограничения, ослабление и перспективы роста в Азии»:

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/612261/ado-supplement-june-2020.pdf

/// nCa, 19 июня 2020 г.