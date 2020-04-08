Реагирование стран Азиатско-Тихоокеанского региона на COVID-19 и климатические чрезвычайные ситуации должно построить устойчивое будущее

Армида Салсия Алисджахбана, заместитель Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций и исполнительный секретарь ЭСКАТО

Беспрецедентная чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, вызванная пандемией COVID -19, и ее многогранное влияние на жизнь людей во всем мире оказывают тяжелое воздействие на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Страны нашего региона стремятся смягчить масштабные социально-экономические последствия пандемии, которая, как ожидается, также повлияет на экономическое здоровье региона. В своем ежегодном обзоре экономического и социального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2020 год, представленном сегодня, Экономическая и Социальная Комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) ожидает, что рост в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона значительно замедлится в этом году.

Крайне необходимы смелые инвестиции для поддержания физического и экономического благополучия региона. Исследование рекомендует директивным органам защищать экономическое здоровье региона с помощью мер по поддержке пострадавших предприятий и домохозяйств и предотвращению пагубного влияния на экономику. Для решения проблемы COVID-19 в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона в исследовании также содержится призыв к увеличению расходов на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения на 880 млн. долл.США в год до 2030 года. Финансовая поддержка будет иметь решающее значение для повышения потенциала служб реагирования в области контролирования распространения пандемии и оказания помощи инфицированным. ЭСКАТО также призывает страны Азиатско-Тихоокеанского региона рассмотреть вопрос о создании Регионального фонда обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.

Эта пандемия также дает нам возможность переосмыслить наш путь экономического роста, который дорого обошелся людям и планете. Согласно последней оценке ЭСКАТО по осуществлению Повестки дня в Области Устойчивого Развития на период до 2030 года, Азиатско-Тихоокеанский регион не находится на пути к достижению ни одной из 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) к 2030 году с регрессией по нескольким экологическим целям.

Это резко контрастирует с впечатляющими достижениями региона в области материального процветания, которые были обусловлены интенсивным использованием ресурсов. В настоящее время мы расплачиваемся за это в условиях чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения в регионе с 97 из 100 наиболее загрязненных воздухом городов мира и 5 из 10 стран, наиболее уязвимых к изменению климата. Вполне понятно, что экономическая политика ориентирована на максимизацию роста в целях сокращения масштабов нищеты и создания рабочих мест. Однако, все это вызывает сомнения, когда методы роста подрывают его устойчивость в долгосрочной перспективе.

Исследование 2020 года предлагает переход на путь роста, который гарантирует, что мы оставим здоровую планету будущим поколениям. Обзор призывает к изменению парадигмы производства и потребления, которая лежит в основе всех видов экономической деятельности.

Чтобы осуществить фундаментальный сдвиг в том, как мы производим и потребляем, все заинтересованные в планетарном благополучии стороны должны принять девиз “Нет больше обычного бизнеса”, а именно это касается правительств, предприятий и потребителей. Директивные органы не должны упускать из виду надвигающийся климатический кризис, а скорее разрабатывать пакеты экономических стимулов с учетом социальной интеграции и экологической устойчивости, заложенных в каждом решении.

В ходе исследования были выявлены проблемы и ограничения, препятствующие такому переходу для каждой группы заинтересованных сторон. Хорошая новость заключается в том, что можно взять на себя эти задачи и согласовать цели всех заинтересованных сторон с ЦУР.

В частности, в обзоре содержится настоятельный призыв к правительствам стран региона обеспечить устойчивое развитие при разработке и осуществлении политики, отказаться от зависимости от ископаемого топлива и поддержать экологизацию финансирования. Регион продолжает предоставлять ежегодные субсидии на добычу ископаемых видов топлива на сумму 240 миллиардов долларов, в то время как инвестиции в возобновляемые источники энергии остаются на уровне 150 миллиардов долларов.

Предприятия могут интегрировать устойчивое развитие путем учета экологических, социальных и управленческих аспектов в инвестиционном анализе и принятии решений. Ценообразование на углерод станет ключевым инструментом сокращения выбросов и снижения связанных с климатом рисков. Этот регион уже является лидером в принятии новых устойчивых бизнес-парадигм общей экономики и циркулярной экономики.

Все мы, как потребители, должны понимать важность перехода к устойчивому образу жизни. Это начнется с повышения осведомленности о влиянии потребительского выбора на людей и планету. Правительствам придется играть значительную роль в поощрении потребительского выбора посредством небольших предложений и экомаркировки продуктов.

Интеграция устойчивого развития также требует международного сотрудничества, учитывая взаимосвязанный мир, в котором мы живем. Правительствам стран Азиатско-Тихоокеанского региона необходимо координировать свои действия в области климата, в частности разработку связанных с климатом стандартов и политики. Достигнув столь многого, но в то же время рискуя потерять столь многое, Азиатско-Тихоокеанский регион переживает решающий момент на пути своего развития. Следующий этап ее экономической трансформации должен быть более устойчивым, с более чистым производством и менее материалоемким образом жизни.

Учитывая встречные ветры на пути развития региона, усиленные пандемией COVID-19, давайте прислушаемся к призыву Генерального секретаря Организации Объединенных Наций мобилизовать усилия на десятилетие действий для построения устойчивого будущего. /// nCa, 8 апреля 2020 года