Туркмено-азербайджанское партнерство выходит на качественно новый уровень

Комментарий nCa – Тарик Саиди

Туркменистан и Азербайджан являются стратегическими партнерами с августа 2017 года. А 11 марта в ходе визита президента Бердымухамедова в Азербайджан двухстороннее партнерство приобрело некоторые новые черты.

По итогам состоявшихся в Баку переговоров на высшем уровне президенты двух стран выступили с совместным заявлением. Кроме того, подписано семнадцать документов, охватывающих широкий круг вопросов сотрудничества.

Совместное заявление имеет особое значение, поскольку определяет следующий этап развития межгосударственного взаимодействия. Кроме того, этот тщательно проработанный документ служит своего рода защитой от риском любых внешних экономических и финансовых потрясений.

В совместном заявлении особое внимание уделяется трем областям: 1. укрепление сотрудничества между бизнес-сообществами двух стран; 2. Транспортно-транзитный потенциал; и 3. Энергетический сектор.

В заявлении отмечается «необходимость дальнейшего стимулирования деловых связей, взаимного ознакомления с продукцией, производимой в двух странах, изучения экспортно-импортных возможностей и поиска новых форм продвижения экономического сотрудничества».

Следующим абзацем отмечается «важность создания благоприятных экономических, финансовых и правовых условий для предпринимательской деятельности, повышения возможностей выхода товаров и услуг на мировые рынки, организации бизнес-форумов, которые будут укреплять контакты между деловыми кругами двух стран».

Наряду с этим желанием содействовать развитию взаимодействия между деловыми кругами были подписаны документы об открытии прямого авиасообщения между Ашхабадом и Баку, а также об упрощении визового режима для граждан обеих стран.

Стимулирование взаимовыгодного взаимодействия бизнес-сообществ и связанных с ними государственных структур также в определенной степени послужит амортизатором от стрессов, причиной которых являются непредсказуемые и частые глобальные экономические и финансовые кризисы.

Непосредственно с предпринимательским сектором связана сфера транспорта и транзита. В совместном заявлении подтверждается, что «углубление тесного сотрудничества в сфере транспорта и транзита имеет ключевое значение в развитии международной торговли между странами и регионами».

В этом контексте подчеркивается важность туркмено-азербайджанской Совместной комиссии по вопросам транспорта, транзита и логистики, Лазуритового коридора (Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция) и других транспортных проектов в рамках Транскаспийского пространства. В совместном заявлении также подчеркивается необходимость тесного сотрудничества между портом Туркменбаши и портом Баку. — Все это придает твердую уверенность любым странам, которые готовы рассмотреть возможность использования территории Туркменистана и Азербайджана для транзита грузов в любом направлении.

Что касается энергетического сектора, в совместном заявлении зафиксировано «намерение в дальнейшем совместно разрабатывать и осуществлять энергетические проекты с целью обеспечения энергетической безопасности в регионе, а также улучшения благосостояния народов двух стран».

Очевидным совместным энергетическим проектом может стать Транскаспийский трубопровод, предназначенный для экспорта туркменского и азербайджанского газа в западном направлении.

В совместном заявлении в качестве логического первого шага в реализации подобного рода проектов обозначено следующее: «Стороны заявили, что эффективная реализация основополагающего документа – Конвенции о правовом статусе Каспийского моря – требует решения вопросов, касающихся разграничения дна и недр между двумя странами, исходя из принципов и норм международного права. При этом, была подчёркнута необходимость продолжения работы Совместной Рабочей Группы по вопросам разграничения дна Каспийского моря между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой».

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На протяжении последних нескольких лет Туркменистан систематически и усердно наращивает потенциал частного сектора. В то же время страна по-прежнему сосредоточена на создании и продвижении транспортно-транзитных коридоров и развитии жесткой и мягкой инфраструктуры, что является необходимым условием для таких коридоров.

Импульс к развитию получил и неуглеводородный сектор, в частности, речь идет о таких сферах, как плодоовощная отрасль, производство строительных материалов.

Настало время с выгодой использовать эти возможности, в чем и заключается суть любых форматов взаимодействия с туркменской стороны.

Совместное заявление Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева

По приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 11 марта 2020 года состоялся официальный визит Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджанскую Республику.

Президенты Туркменистана и Азербайджанской Республики (далее – Стороны),

проведя переговоры в атмосфере высокого доверия и взаимопонимания, обменявшись мнениями по современным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес, отметили достижение взаимопонимания по широкому кругу вопросов;

основываясь на Декларации о стратегическом партнёрстве между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой от 8 августа 2017 года, с удовлетворением отметили высокий уровень двусторонних отношений, носящих стратегический характер, который является ключевым фактором в обеспечении мира, стабильности и безопасности в регионе и послужит дальнейшему укреплению исторически традиционно дружественных и добрососедских отношений между народами двух стран, а также;

констатировали близость или совпадение позиций по ключевым вопросам международной политики, представляющим взаимный интерес, и подтвердили намерение активизировать взаимовыгодное сотрудничество на мировой арене;

подчеркнули необходимость координации усилий в рамках международных организаций, членами которых являются Туркменистан и Азербайджанская Республика. Президенты подтвердили важность повышения роли Организации Объединённых Наций и её институтов в решении глобальных вопросов, обеспечении устойчивого развития, укреплении безопасности и стабильности в мире, а также повышения усилий международного сообщества, направленных против актов агрессии, представляющих угрозу международному миру;

вновь подтвердили, что Туркменистан и Азербайджанская Республика, будучи дружественными государствами, оказывают решительную поддержку суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно-признанных границ друг друга;

особо отметили необходимость разрешения мирными средствами конфликтов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, на основе уважения и соблюдения принципов суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно-признанных границ государств;

констатировали необходимость дальнейшего развития сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, транснациональной организованной преступностью и другими вызовами и угрозами международной безопасности – как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций;

подчеркнули высокую динамику развития межгосударственных связей в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах;

подчеркнули стратегический характер дальнейшего расширения взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой;

в этой связи подтвердили важность дальнейшей реализации Программы торгово-экономического сотрудничества между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики на 2019-2021 годы;

подчеркнули необходимость дальнейшего усиления роли Межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству как координирующего органа по развитию двусторонних торгово-экономических отношений, в том числе в транспортно-коммуникационной сфере, и отметили целесообразность скорейшего проведения её заседания;

в этой связи, особо отмечая, что взаимные инвестиции являются одним из факторов экономического сотрудничества, выразили готовность и впредь поддерживать, защищать и поощрять инвестиции в сферах, представляющих взаимный интерес;

констатировали факт наличия благоприятных условий для дальнейшего наращивания сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, промышленности, торговли, сельского хозяйства. В этой связи Стороны высказались за необходимость дальнейшего стимулирования деловых связей, взаимного ознакомления с продукцией, производимой в двух странах, изучения экспортно-импортных возможностей и поиска новых форм продвижения экономического сотрудничества;

отметили важность создания благоприятных экономических, финансовых и правовых условий для предпринимательской деятельности, повышения возможностей выхода товаров и услуг на мировые рынки, организации бизнес-форумов, которые будут укреплять контакты между деловыми кругами двух стран;

выразили намерение в дальнейшем совместно разрабатывать и осуществлять энергетические проекты с целью обеспечения энергетической безопасности в регионе, а также улучшения благосостояния народов двух стран;

особо отметили открытие прямого рейса между Туркменистаном и Азербайджаном, который послужит развитию двустороннего взаимодействия, в том числе развитию туризма, культурного обмена, упрочению отношений между народами, увеличению взаимного товарооборота;

подтвердили, что углубление тесного сотрудничества в сфере транспорта и транзита имеет ключевое значение в развитии международной торговли между странами и регионами;

подчеркнули важную роль туркмено-азербайджанской Совместной Комиссии по вопросам транспорта, транзита и логистики в деле оперативного решения вопросов транспортировки транзитных, а также экспортно-импортных грузов Туркменистана и Азербайджанской Республики;

заявили, что будут и впредь поддерживать важные проекты в области транспорта, отвечающие интересам двух стран, включая проект транспортного коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция, а также проекты в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута;

с целью повышения конкурентоспособности и привлекательности международных транспортных маршрутов, пролегающих через территории двух стран, вновь подтвердили готовность продолжить системное взаимовыгодное сотрудничество, направленное на дальнейшую оптимизацию тарифов и предоставление преференциальных условий при транзитных перевозках внешнеторговых грузов;

вновь отметили необходимость в задействовании в полном объёме имеющегося высокого потенциала Туркменбашинского международного морского порта и Бакинского международного морского торгового порта, что будет способствовать развитию транзитного потенциала двух стран и созданию благоприятных условий для увеличения объёмов перевозки грузов транзитом через Туркменистан и Азербайджанскую Республику;

особо отметили важность подписанных документов в ходе визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Туркменистан и практической реализации Соглашения о транзите и транспортном сотрудничестве (Соглашение по маршруту Лазурит) от 15 ноября 2017 года;

выразили необходимость скорейшей реализации проекта строительства, владения и пользования волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря по маршруту Туркменистан-Азербайджан;

с удовлетворением отметили наличие серьёзной правовой базы пятистороннего сотрудничества на Каспии, служащей обеспечению безопасности жизнедеятельности и устойчивому экономическому развитию, и вклад в её формирование Туркменистана и Азербайджанской Республики. Стороны заявили, что эффективная реализация основополагающего документа – Конвенции о правовом статусе Каспийского моря – требует решения вопросов, касающихся разграничения дна и недр между двумя странами, исходя из принципов и норм международного права. При этом, была подчёркнута необходимость продолжения работы Совместной Рабочей Группы по вопросам разграничения дна Каспийского моря между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой;

уделили отдельное внимание сотрудничеству в гуманитарной сфере, подчеркнув важное значение контактов между соответствующими организациями, деятелями культуры и искусства, исследовательскими центрами, учебными заведениями и средствами массовой информации. Была достигнута договорённость о существенной активизации сотрудничества в сферах науки и техники, спорта и туризма;

выразили мнение о том, что культурный диалог вносит весомый вклад в развитие всестороннего сотрудничества между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой, способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между народами двух стран, взаимообогащению их культур. В этой связи Стороны договорились оказывать всемерную поддержку дальнейшему развитию двусторонних отношений в области образования, науки и культуры;

в целях дальнейшего укрепления традиционной дружбы между народами двух стран, выразили намерение продолжить практику проведения Дней культуры Туркменистана в Азербайджане и Дней культуры Азербайджана в Туркменистане, а также периодического обмена делегациями представителей культуры и искусства;

заявили о готовности своих государств к углублению взаимных связей в области спорта, а также отметили необходимость укрепления двустороннего сотрудничества в области подготовки спортсменов, развитию массового спорта и спортивной науки;

отметили важность дальнейшего совершенствования взаимных визовых процедур для упрощения процедур передвижения граждан двух стран;

подчеркнули необходимость дальнейшего совершенствования и расширения договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества. В этой связи, подчеркнули значимость подписанных в ходе настоящего визита двусторонних межправительственных и межведомственных документов, которые послужат дальнейшему укреплению взаимоотношений между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой;

выразили уверенность в том, что состоявшиеся переговоры и подписанные в рамках визита документы придадут новый импульс дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах, будут служить интересам братских народов Туркменистана и Азербайджанской Республики, всемерно способствовать росту их благосостояния.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил благодарность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за оказанное туркменской делегации гостеприимство, тёплый и дружественный приём и пригласил Президента Азербайджанской Республики посетить Туркменистан с визитом в удобное для него время. Приглашение было принято с признательностью. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

Подписано в городе Баку 11 марта 2020 года в двух подлинных экземплярах, каждый на туркменском, азербайджанском и русском языках.

Президент Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ

Президент Азербайджанской Республики Ильхам АЛИЕВ

/// nCa, 12 марта 2020 г.