Цифровые валюты и Центральная Азия – Часть 2

Тарик Саиди

О том, как работает технология блокчейн, например, рассказывается в руководстве, опубликованном Blockgeeks:

«Традиционный способ обмена документами – это отправка документа Microsoft Word другому получателю и попросить его внести в него изменения. Проблема с этим сценарием заключается в том, что вам нужно дождаться получения возвращенной копии, прежде чем вы сможете увидеть или внести другие изменения, потому что вы не можете редактировать документ, пока другой человек не закончит свою задачу. Вот как сегодня работают базы данных. Два владельца не могут иметь дело с одной и той же записью одновременно. Именно так банки поддерживают денежные балансы и переводы; они ненадолго блокируют доступ (или уменьшают баланс), пока осуществляют передачу, затем обновляют другую сторону, затем снова открывают доступ (или обновляют снова). В Google Docs (или Google Sheets) обе стороны имеют доступ к одному и тому же документу одновременно, и единственная версия этого документа всегда видна им обоим. Это похоже на общую книгу, но это общий документ. Распределенная часть вступает в игру, когда обмен включает в себя несколько человек.

«Представьте себе количество юридических документов, которые должны быть использованы вот таким образом. Документы передаются друг другу, потом теряется отслеживание версий и затрудняется синхронизация версией – вместо этого почему все деловые документы не могут быть общими, а не передаваться туда и обратно? Так много типов юридических контрактов идеально подходят для такого рода рабочего процесса. Вам не нужен блокчейн для обмена документами, но аналогия с общими документами является мощным примером», говорит – Уильям Мугаяр, венчурный советник, предприниматель, маркетолог, стратег и специалист по блокчейну.

Три столпа технологии блокчейн

Три основных свойства технологии блокчейн, благодаря она получила популярность:

Децентрализация

Прозрачность

Неизменность

Для тех, кто пытается получить представление о технологии блокчейн и о том, как она работает, отправной точкой будет руководство, составленное и опубликованное Blockgeeks:

Что такое технология блокчейн? Пошаговое Руководство для начинающих – от Ameer Rosic

Blockgeeks, последнее обновление 1 марта 2019 года

https://blockgeeks.com/guides/what-is-blockchain-technology/

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Пиринговые (P2P) сети приобрели популярность в 1999 году благодаря структуре обмена файлами Napster, сайта, предназначенного в первую очередь для обмена музыкой.

Технологии блокчейн нужна среда P2P для своей функциональности.

Одноранговая модель (P2P)

P2P- сети – это распределенная архитектура приложений, которая разделяет задачи или рабочие нагрузки между одноранговыми узлами. Одноранговые пользователи являются одинаково привилегированными, равноценными участниками приложения. Они образуют одноранговую сеть узлов.

Модель типа Клиент-Сервер

Одноранговые узлы делают часть ресурсов, таких как вычислительная мощность, дисковое хранилище или пропускная способность сети, непосредственно доступными для других участников сети, без необходимости централизованной координации серверами или стабильными хостами. Одноранговые пользователи являются как поставщиками, так и потребителями ресурсов, в отличие от традиционной модели клиент-сервер, в которой потребление и поставка ресурсов разделены.

Схема наложенной сети для неструктурированной P2P-сети, иллюстрирующая нерегламентированный характер соединений между узлами

Формирующиеся совместные P2P-сети выходят за рамки эры коллег, выполняющих аналогичные задачи при совместном использовании ресурсов. Вместо этого, совместные сети ищут разнообразных одноранговых пользователей, которые могут добавить уникальные ресурсы и возможности виртуальному сообществу, тем самым появляется возможность участвовать в более крупных задачах, помимо тех, которые могут быть выполнены отдельными узлами.

Сеть P2P может быть как структурированной, так и неструктурированной.

Информация и графика заимствованы из статьи в Википедии, посвященной одноранговым соединениям

Peer-to-Peer – https://en.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer

Схема наложенной сети для структурированной P2P-сети, использующей распределенную хэш-таблицу (DHT) для идентификации и поиска узлов / ресурсов

Сеть P2P может использоваться для самых разных целей. Вот некоторые примеры применения приложений P2P-сетей:

Доставка контента, например кэшей Correli, дистрибутив Linux

Файлообменные сети, такие как Gnutella, G2, eDonkey

Мультимедиа, как p2ptv, протоколы PDTP

Биржевая торговля энергоресурсами, например, торговые платформы Power Ledger, Bovlabs Криптовалюты, такие как Biесoin, Ether, Nxt, Peercoin

Кэш для локальных сетей, таких как Dalesa

Поисковые системы, такие как FAROO

Интеграция криптовалют и электронных платежных систем, например, Filecoin

Ресурсы для творческого и художественного обмена файлами, например Infinit

контентно-адресуемый, одноранговый гипермедийный протокол связи, например, IPFS (межпланетная файловая система)

Одноранговые протоколы для платформ Java, таких как JXTA

Беспроводные сети сообщества независимых от Интернета, например, Netsukuku

Подключение приложений общего доступа, которые совместно используют доступ в Интернет с другими устройствами, например, Open Garden

Исследовательская работа и база знаний, например проект Chord, утилита хранения PAST, P-Grid и система распространения контента CoopNet

Торговля и электронная коммерция, например, Tradepal и M-commerce

Современная стратегия сетевой войны, например использование P2P сетей DARPA

Это лишь некоторые из областей применений P2P-сетей, и их возможности расширяются с каждым днем.

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Только представьте себе на мгновение: в мире существуют миллиарды смартфонов, большинство из которых подключено к сети; есть миллиарды планшетов, ноутбуков и ПК, также подключенных к сети. Если более легкие, но взаимно интегрированные приложения блокчейн и P2P-сети станут доступны для всех из них в рамках потенциала их собственных программных конфигураций – только представьте, что тогда произойдет. /// nCa, 19 ноября 2019 г.

Продолжение следует. . .