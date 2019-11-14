Радикальная модернизация плодоовощной отрасли Туркменистана – Часть 3

Тарик Саиди

Руководство по стандартизации является основой производственно-сбытовой части бизнес-модели Ter Önüm при приобретении фруктов и овощей и фермеров.

Ter Önüm не имеет собственных земельных угодий, но располагает лабораториями, транспортными и складскими помещениями, а также несколькими испытательными участками.

Компания подписывают контракт с фермерами, учитывая ряд факторов, включая визуальные характеристики продукции, приведенные в руководстве.

Компания также обучает производителей передовому опыту в сфере повышения урожайности и качества. Для этого, иногда, к фермерам обращаются с просьбой выделить земельный участок, на котором применяются земледельческие практики Ter Önüm.

Как рассказал мне Довлет, фермерам требуется 2-3 года, чтобы начать доверять новым способам ведения сельского хозяйства.

Медленно, но верно фермеры также узнают, что, продавая свою продукцию в Ter Önüm прямо с поля, они экономят много времени и сил, которые тратились на доставку продукции на рынок и торговлю с розничными торговцами.

Такая экономия действительно увеличивает прибыль фермеров, но не менее важно, что это дает фермерам душевное спокойствие.

Довлет отметил, что компания осуществляет планомерную работу над тем, чтобы плодоовощная отрасль Туркменистана полностью соответствовала мировым стандартам.

Это не только откроет зарубежные рынки для местных компаний, но и поможет расширить экономическую базу.

Для этого Ter Önüm учит фермеров снижать зависимость от химических удобрений.

Компания выступает за использование натуральных и органических удобрений, причем только в нужном количестве. Для этого они руководствуются стандартами ISO.

На самом деле, Ter Önüm уже начал процесс формирования сообщества фермеров, сертифицированных ISO. Это трудоемкий процесс, однако дивиденды высоки.

Обмен знаниями является неотъемлемой частью бизнес-модели Ter Önüm.

По словам Довлета, устойчивая сбытовая цепочка требует стабильности каждого звена в цепи. В противном случае, по его словам, прочность цепи поставок будет равна только самому слабому звену в цепи.

По этой причине руководство по стандартизации представляет собой обширную базу знаний, доступных любому желающему помочь укрепить плодоовощной сектор Туркменистана.

Результатами экспериментов, проведенных в Ter Önüm, компания также делится с фермерами.

В своем стремлении к получению визуально привлекательных фруктов и овощей, фермеры также изучают лучшие способы поддержания чистоты и гигиенических стандартов на всех этапах цикла выращивания урожая – от посева до сбора и упаковки продукции.

Компания Ter Önüm со своей командой экспертов готова направлять фермеров на каждом шагу, чтобы помочь им минимизировать потери и повысить рентабельность.

Это не только выгодно для фермеров. Получая продукцию, которая нравится потребителям, Ter Önüm также выигрывает, расширяя свою долю на рынке.

Это модель, которая построена на концепции взаимной помощи друг другу. /// nCa, 14 ноября 2019 г.

Продолжение следует. . .