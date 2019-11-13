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Подведены итоги творческого конкурса ” Туркменистан-Родина процветания!”

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Во вторник, 12 ноября 2019 года, в банкетном зале “МСМ” в Ашхабаде состоялась торжественная церемония чествования победителей художественного конкурса «Туркменистан – Родина процветания!».

Его организаторами выступили государственные концерны “Туркменгаз” и “Туркменнефть”, Редакция газеты “Nebit-gaz” и компания Dragon Oil.

На конкурс принимались не только научно-популярные статьи, но и фотоиллюстрации, рисунки, стихи.

По словам организаторов, на конкурс поступило более 200 работ от людей различных профессий. Жюри отобрало девять лучших, авторы которых были торжественно награждены дипломами и ценными подарками.

Обладатели призов третьего места:

  • Юлия Ишанова – начальник Научно-технического отдела Научно-исследовательского института природного газа Государственного концерна “Туркменгаз”;
  • Акмарал Джапарова – старший преподаватель, Международный университет нефти и газа;
  • Чарымырат Усаев – старший преподаватель Туркменского государственного института экономики и управления.

Обладатели второго места:

  • Какагельди Хуммаев – проректор Академии государственной службы при президенте Туркменистана;
  • Мыратнияз Нурмамедов – начальник Управления нефти и газа государственной комиссии по охране недр при Кабинете Министров Туркменистана;
  • Ходжанепес Йовджанов – доктор технических наук, профессор Международного университета нефти и газа.

Победители:

  • Абдырахим Бегжанов – начальник отдела экономики и финансов Государственного концерна “Туркменнефть”;
  • Оразназар Хешдеков – редактор отдела газеты «Небит-газ»;
  • Сейитмамед Сеидов – старший преподаватель Туркменского государственного архитектурно-строительного института.

В честь церемонии награждения была  организована специальная музыкальная программа. /// газета «Nebit-gaz», 12 ноября 2019 г.

 

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