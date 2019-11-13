Подведены итоги творческого конкурса ” Туркменистан-Родина процветания!”

Во вторник, 12 ноября 2019 года, в банкетном зале “МСМ” в Ашхабаде состоялась торжественная церемония чествования победителей художественного конкурса «Туркменистан – Родина процветания!».
Его организаторами выступили государственные концерны “Туркменгаз” и “Туркменнефть”, Редакция газеты “Nebit-gaz” и компания Dragon Oil.
На конкурс принимались не только научно-популярные статьи, но и фотоиллюстрации, рисунки, стихи.
По словам организаторов, на конкурс поступило более 200 работ от людей различных профессий. Жюри отобрало девять лучших, авторы которых были торжественно награждены дипломами и ценными подарками.
Обладатели призов третьего места:
- Юлия Ишанова – начальник Научно-технического отдела Научно-исследовательского института природного газа Государственного концерна “Туркменгаз”;
- Акмарал Джапарова – старший преподаватель, Международный университет нефти и газа;
- Чарымырат Усаев – старший преподаватель Туркменского государственного института экономики и управления.
Обладатели второго места:
- Какагельди Хуммаев – проректор Академии государственной службы при президенте Туркменистана;
- Мыратнияз Нурмамедов – начальник Управления нефти и газа государственной комиссии по охране недр при Кабинете Министров Туркменистана;
- Ходжанепес Йовджанов – доктор технических наук, профессор Международного университета нефти и газа.
Победители:
- Абдырахим Бегжанов – начальник отдела экономики и финансов Государственного концерна “Туркменнефть”;
- Оразназар Хешдеков – редактор отдела газеты «Небит-газ»;
- Сейитмамед Сеидов – старший преподаватель Туркменского государственного архитектурно-строительного института.
В честь церемонии награждения была организована специальная музыкальная программа. /// газета «Nebit-gaz», 12 ноября 2019 г.