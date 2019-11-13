Подведены итоги творческого конкурса ” Туркменистан-Родина процветания!”

Во вторник, 12 ноября 2019 года, в банкетном зале “МСМ” в Ашхабаде состоялась торжественная церемония чествования победителей художественного конкурса «Туркменистан – Родина процветания!».

Его организаторами выступили государственные концерны “Туркменгаз” и “Туркменнефть”, Редакция газеты “Nebit-gaz” и компания Dragon Oil.

На конкурс принимались не только научно-популярные статьи, но и фотоиллюстрации, рисунки, стихи.

По словам организаторов, на конкурс поступило более 200 работ от людей различных профессий. Жюри отобрало девять лучших, авторы которых были торжественно награждены дипломами и ценными подарками.

Обладатели призов третьего места:

Юлия Ишанова – начальник Научно-технического отдела Научно-исследовательского института природного газа Государственного концерна “Туркменгаз”;

Акмарал Джапарова – старший преподаватель, Международный университет нефти и газа;

Чарымырат Усаев – старший преподаватель Туркменского государственного института экономики и управления.

Обладатели второго места:

Какагельди Хуммаев – проректор Академии государственной службы при президенте Туркменистана;

Мыратнияз Нурмамедов – начальник Управления нефти и газа государственной комиссии по охране недр при Кабинете Министров Туркменистана;

Ходжанепес Йовджанов – доктор технических наук, профессор Международного университета нефти и газа.

Победители:

Абдырахим Бегжанов – начальник отдела экономики и финансов Государственного концерна “Туркменнефть”;

Оразназар Хешдеков – редактор отдела газеты «Небит-газ»;

Сейитмамед Сеидов – старший преподаватель Туркменского государственного архитектурно-строительного института.

В честь церемонии награждения была организована специальная музыкальная программа. /// газета «Nebit-gaz», 12 ноября 2019 г.