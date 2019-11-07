День с собаками

Тарик Саиди и Равиля Кадырова

Это была любовь с первого взгляда. — мы тут же забыли, что приехали освещать мероприятие, а не влюбляться в щенков.

Действуя совершенно непрофессионально, мы брали на руки эти пушистые комочки, танцевали с ними, обнимали их, почти не слушая Батыра Мухаммедова, консультанта недавно созданного Центра собаководства в Ахалском велаяте.

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В среду днем (6 ноября 2019 года) участники международной конференции “Рациональное использование водных ресурсов – ключ к достижению Целей устойчивого развития” были доставлены Министерством иностранных дел в комплекс по разведению собак в Аневском этрапе Ахалского велаяте, а затем посетили водохранилище и тепличный комплекс в Бюзмеинском этрапе Ашхабада.

Комплекс по разведению собак Türkmen itleri – это амбициозный проект, который нацелена на сохранение традиционных пород собак, главным образом Алабаев, но и на выявление более сильных и устойчивых породы и их усовершенствование.

Цель состоит в том, чтобы объединить и приумножить лучшие черты алабая – это абсолютная верность, доброта к детям, мужество в противостоянии любой угрозе и способность приспосабливаться к любым условиям и обстоятельствам.

Опыт, извлеченный в процессе деятельности Центра, будет применен при создании таких центров в каждом велаяте Туркменистана.

Центр представляет собой хорошо спланированный комплекс объектов, включающий лабораторию, ветеринарные службы, индивидуальные загоны, зоны для общения собак, питомник, тренировочные площадки и небольшой вольер для выставок собак.

Центр расположен на открытом пространстве у подножия гор Копетдаг, поблизости нет населенных пунктов. Это дает возможность алабаям свободно перемещаться, потому что эта порода любит бегать на максимальной скорости на открытых территориях. Так эти собаки упражняются в ловкости и погоне за добычей.

Алабаи традиционно защищали пастухов и стада от волков и других хищников, таких как змеи.

В настоящее время алабаю все чаще требуется быть членом команды для целей, которые одновременно являются древними и современными. Пограничные силы Туркменистана специально обучают алабаев навыкам работы в составе команды, а иногда и самостоятельно в течение короткого периода времени.

Некоторые алабаи экспериментально обучаются поиску наркотических и взрывчатых веществ и других предметов контрабанды. Это новое направление для алабая и тренеров.

Алабай обладает острой памятью и способен легко вспомнить и узнать человека с первых месяцев своей жизни. Он также помнит приятные и неприятные моменты взаимодействия с людьми, а также с другими собаками. Туркменские овчарки способны как на большую любовь, так и могут затаить обиду.

Важной характеристикой алабая является то, что за исключением случаев, когда его владелец или его семья находятся в непосредственной опасности, он не нападет первым. Он просто смотрит угрожающе, с оскаленными зубами и впечатляющим рычанием. Или, просто блокирует путь выхода. Однако, если угрожающий человек – человек или собака или любое другое существо – не отступает, начинается борьба. В борьбе эти собаки очень отчаянны.

Алабай может перепрыгивать через высокие стены. С его атлетическим телосложением мы наблюдали случаи, когда алабай перепрыгивал через пограничную ограду высотой более трех метров. Однако, происходит такое только тогда, когда собака чувствует тревожную ситуацию по ту сторону препятствия. Однако в основном он уважает границы, которые ему были назначены.

Батыр Мухаммедов, имеющий большой опыт в разведении и дрессировке собак, рассказал о том, что будут проведены исследования, чтобы сопоставить различные породы алабая с различными видами ролей. Таким образом, может быть предпринята первым попытка по выявлению и развитию особых талантов каждой разновидности алабаей, а не рассматривать эту породу как универсальную, очень любимую овчарку.

Алабай – игривая порода. Он играет порой грубо, а иногда нежно. И, он точно рассчитывает силу укуса по отношению к товарищу по играм.

Алабаи – большие шутники. Однажды мы наблюдали за тем, как Алабай крадется за маленькой собакой и громко, яростно лает. Маленький песик был поражен ужасом и прыгнул в объятия своего хозяина. Алабай издал несколько коротких гав, будто усмехнувшись.

Алабай может размножаться два раза в год. Это означает, что в течение ближайших шести месяцев мы сможем увидеть первых щенков, родившихся в центре из родительского стада, которое было отобрано со всей страны.

Почти все собаки, которых мы видели в центре, это хрестоматийные экземпляры: широкая грудь, сильные лапы, ясные и внимательные глаза,

Я спросил у Батыра, можно ли будет приобрести щенка из центра. “Никогда. Даже не думайте об этом», – ответил он.

Собаки молча наблюдали за нашим приездом. А когда мы покидали Центр, они провожали нас лаем. Алабай не считается громко лающей собакой. Скорее всего, они просто ощутили нашу любовь к ним.

Вот некоторые фотографии из восхитительного дня, проведенного нами с пушистыми маленькими существами: