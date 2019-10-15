Турецко-туркменские отношения продолжат укрепляться – министр энергетики и природных ресурсов Турции

Эльвира Кадырова

“Мы будем и дальше укреплять наше сотрудничество с Туркменистаном во всех областях – от культуры, искусства и литературы до экономики и энергетики, и мы будем предпринимать более уверенные шаги в будущее”, – заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

Эти слова прозвучали на приеме в Анкаре, организованном послом Туркменистана по случаю 28-й годовщины Туркменистана, сообщает газета “Enerji Gazetesi”.

“Наше многоаспектное сотрудничество с Туркменистаном, которое мы углубляли при помощи политической воли и решимости на протяжении более четверти века, продолжит укрепляться в ближайшие годы”, – добавил он.

Министр энергетики и природных ресурсов также выразил поддержку Турции в адрес крупных инфраструктурных проектов, реализуемых Туркменистаном, таких как газопровод ТАПИ и линия электропередачи ТАП500. /// nCa, 15 октября 2019