Посольство Кореи отметило Национальный День основания государства

Посол Кореи в Туркменистане Чин Ки Хун провел прием во вторник (8 октября 2019 года) по случаю Национального дня основания Кореи.

Выступление посла на торжестве:

Уважаемый Ниязлы Ниязлыев, Председатель Государственного Концерна Туркменхимия, Уважаемые представители Правительства Туркменистана, Послы и дипломаты, уважаемые зарубежные соотечественники, дамы и господа, добрый вечер.

Хотел бы выразить благодарность за принятие участия 4352-го юбилейного национального праздника основания Кореи.

Очень рад провести Национальный праздник в Ашхабаде, в городе любви и в городе белого мрамора.

Мы, корейцы, также любим мир и известны как народ одетый в белую одежду.

100 лет назад, в 1919 году 1 марта, движение за независимость было беспрецедентным движением за мир, которое протестовало против имперского гнета.

Собрав 50 миллионов человек свободной воли, мы создали временное правительство Кореи и наконец обрели независимость от «насилия и жадности».

Сегодня Республика Корея стала седьмой по величине страной экспорта в мире и одиннадцатой страной по объему ВВП.

Наряду с этим Республика Корея играет роль мирового лидера в производстве полупроводников, судостроения и автомобилестроения. Корея превратилась из страны импортера в страну экспортера и способствует миру и процветанию во всем мире.

Я считаю, что движущей силой беспрецедентного развития Кореи в мировой истории является ее идеология свободы и мира и ее неуклонное соблюдение мировых «правил свободной торговли».

Уважаемые дамы и господа,

Вэтом году посредством диалога и переговоров достигли значительного прогресса в мире на Корейском полуострове.

После Корейской войны впервые наблюдательные пункты в демилитаризованной зоне на границе с Северной и Южной Кореи были снесены.

На «Холме стрелы» в демилитаризованной зоне, где было самое большое сражение во время Корейской войны, были обнаружены 179 останков тел. Личности которых были опознаны через 66 лет и были переданы семьям погибших.

Мы стремимся заменить «демилитаризованную зону» место раскола и противостояния между двумя Кореями, на «зону мира» и использовать это место как поприще для примирения и для улучшения меж корейских отношений.

Яхотел бы выразить искреннюю благодарность нашему Правительству и за Вашу неизменную поддержку по установлению мира на Корейском полуострове, и я прошу Вас в дальнейшем оказывать постоянную поддержку в данном вопросе.

Уважаемые дамы и господа, Государственный визит нашего Президента Мун Чжэ-ина в апреле этого года стал новой вехой в двусторонних отношениях с Туркменистаном.

Было подписано более 20 меморандумов о взаимопонимании, в том числе три межправительственных соглашения.

Два лидера посетили «Завод по производству Полиэтилена и Полипропилена в местечке Кыянлы», и этот завод является символом экономического сотрудничества двух стран.

После данного визита укрепилось сотрудничество в различных отраслях таких как: энергетика, транспорт, информационные технологии и здравоохранение.

Корейско-туркменский деловой совет и 12-й Форум сотрудничества между Кореей и Центральной Азией пройдут в ближайшее время. Также продвигается сотрудничество между двумя лидерами парламентов.

На многосторонней арене, включая Организацию Объединенных Наций, мы поддерживаем и укрепляем тесное сотрудничество между двумя странами. Мы участвовали в качестве совместно иницированной страны в «Резолюции мира и доверия 2021года», предложенной Туркменистаном на Генеральной Ассамблее ООН.

Уважаемые дамы и господа,

В этом году культурный и гуманитарный обмен между двумя странами стремительно растет.

Танцевальные и модные показы Туркменистана приобрели популярность прошлой весной на фестивале центральной азии «Новая весна» в Сеуле.

Между тем, в Ашхабаде проходит «конкурс корейского языка», «соревнование Тхэквондо кубок посла» в этом году наибольшее количество молодежи приняли участие в данном мероприятии.

Корейская традиционная одежда, корейская кухня, тхэгвондо, корейский фильм в мероприятии «Корейской Недели», которая прошла в сентябре, пользовались большой популярностью.

Прежде всего, я думаю, что первый «Институт короля Седжонга в Ашхабаде», открытый в начале сентября и начало преподавания корейского языка в школах открыл новую страницу в культурном обмене между двумя странами.

Рад, что завтра в ознаменование Дня Хангыль победителем похвальной грамоты президента стал «факультет корейского языка института мировых языков имени Д.Азади».

Сегодня студенты факультета корейского языка института мировых языков имени Д.Азади и учащиеся в институте короля Седжона подготовили выступление с корейской музыкой.

Дамы и господа,

Президент Мун Чжэ-ин во время своего визита в Туркменистан подчеркнул необходимость содействия как второй и третий фазе строительства завода Кыянли.

Надеемся на дальнейшее развитие «взаимного партнерства» между Республикой Кореи и Туркменистаном, а также на совместную работу для будущего развития взаимного процветания между нашими двумя странами.

В заключении, я хотел бы выразить мою глубокую благодарность Уважаемому Президенту Гурбангулы Бердымухамедову за поддержку этого праздника.

Еще раз поздравляем с 28-й годовщиной Независимости Туркменистана и желаем бесконечного процветания Туркменистану в 2019 году. «Туркменистан − Родина процветания».

Искренно благодарю всем, кто принял участие сегодня, и пожелать вам мира во всем мире, включая Корейский полуостров и Туркменистан, а также здоровья и успехов всем. Спасибо. /// nCa, 9 октября 2019 г.

Фоторепортаж с приема: