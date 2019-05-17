Экономическая интеграция: движущая сила устойчивого развития

Армида Салсия Алисджахбана

На этой неделе на Астанинском экономическом форуме собираются ведущие мыслители со всего мира. Они сосредоточены на повестке дня Организации Объединенных Наций в Области Устойчивого Развития на период до 2030 года и на том, как она должна формировать долгосрочные стратегии экономического роста и социального развития в Казахстане и Центральной Азии.

Помимо рассмотрения передовой международной практики и практических решений в поле нашего зрения должна оставаться одна давняя цель: углубление экономической интеграции между Центральной Азией и более широким регионом.

Это выступает одним из ключевых средств ускорения прогресса в достижении Целей устойчивого развития. Казахстан, обладающий опытом реформирования и модернизации своей экономики, внедрения принципов устойчивого развития и успешного привлечения прямых иностранных инвестиций, может внести значительный вклад.

Этот вклад важен, поскольку наш анализ показывает, что регион должен значительно активизировать свои усилия по достижению устойчивого развития. В Азиатско-Тихоокеанском регионе достигнут прогресс в деле искоренения нищеты и обеспечения всеобщего образования.

Принимаются меры по обеспечению доступной чистой энергией. Однако на своем нынешнем пути регион должен сделать больше для достижения всех 17 Целей в области устойчивого развития. Это касается и Центральной Азии, где необходимы действия по улучшению гендерного равенства, строительству устойчивых городов и общин и достижению обеспеченности достойной работой и экономическим ростом – это Цель устойчивого развития № 8. Региональная экономическая интеграция будет ключевой частью решения.

Казахстан продемонстрировал свою приверженность достижению этой цели, несмотря на финансово-экономические кризисы на международных рынках, от которых пострадала страна. Осуществляется цифровизация экономики и общественной жизни, реализуются ключевые программы, такие как “Дорожная карта бизнеса” или “Программа занятости”.

Более глубокая экономическая интеграция, подкрепляемая улучшением транспортной инфраструктуры и мерами по упрощению процедур торговли в Северной и Центральной Азии, будет способствовать реализации стратегии Казахстана до 2050 года, направленной на достижение ежегодного устойчивого роста и диверсификацию экономики знаний. Она также обеспечит экономическую диверсификацию, необходимую для более справедливого распределения богатства в субрегионе.

Сегодня на торговлю между странами Северной и Центральной Азии приходится лишь 8% ее экспорта, что намного меньше, чем в других частях Азиатско-Тихоокеанского региона. Экспорт региона сосредоточен на сырьевых товарах с низкой добавленной стоимостью, а привлекаемые прямые иностранные инвестиции направляются на эксплуатацию природных ресурсов. Положение многих стран, не имеющих выхода к морю, делает торговлю особенно дорогостоящей, что в значительной степени сказывается на конкурентоспособности. Для преодоления этих проблем необходима как жесткая, так и мягкая инфраструктура.

Начиная с жесткой инфраструктуры, в частности транспорта, то здесь существуют прочные основы для наращивания потенциала. Сеть Азиатских автомобильных дорог при поддержке ООН способствует развитию эффективной дорожной инфраструктуры, евроазиатских транспортных связей и улучшению доступа к морским маршрутам. Поддержка ЭСКАТО сухих портов позволяет совершенствовать транспортные и логистические системы, необходимые для эффективной перевозки морских грузов во внутренние пункты назначения автомобильным или железнодорожным транспортом.

Казахстанско-китайский логистический терминал в порту Ляньюньган, морские порты Актау, Баутино и Курык, Сухой порт Хоргос-Восточные ворота на границе с Китаем – все они способствуют углублению региональной интеграции. Как и недавно открытая железнодорожная линия Казахстан-Туркменистан-Иран, соединяющая Центральную Азию с Персидским заливом, обеспечивающая столь необходимый доступ к морю.

Тем не менее, чтобы максимально использовать эту сложную инфраструктуру, нам нужно сосредоточиться на более мягких элементах. Мы должны ликвидировать нетарифные меры и ограничительные правила происхождения товара, которые сказываются на торговле и прямых иностранных инвестициях. ЭСКАТО занимается изучением воздействия нетарифных мер на внутрирегиональную торговлю и помогает укрепить потенциал правительств по уменьшению их воздействия.

Поможет также автоматизация торговых, транзитных и инвестиционных процедур. Электронный обмен торговыми данными и документами между Северной и Центральной Азией может сократить торговые издержки на 25 процентов. С этой целью недавно был согласован договор Организации Объединенных Наций об облегчении трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Северной и Центральной Азии Армения и Азербайджан подписали соглашение и присоединились к нему. Я надеюсь, что и другие страны региона последуют этому примеру, с тем чтобы максимально использовать преимущества договора.

Устойчивое будущее стран Северной и Центральной Азии будет зависеть, по крайней мере частично, от устойчивого подхода к транспортной инфраструктуре и упрощению процедур торговли. Необходимы больше проектов по созданию жесткой инфраструктуры, согласованные нормы и стандарты и гармонизированная законодательная база, с тем чтобы компании могли выходить на новые рынки, расширяться и создавать рабочие места.

ЭСКАТО привержена поддержке межправительственной работы, необходимой для такой интеграции, работая с субрегиональными организациями, такими как Евразийский экономический союз и Шанхайская организация сотрудничества. Позиция Казахстана на Евразийском континенте означает, что он имеет все возможности для продвижения этой повестки дня вперед. Рассчитываю на объединение усилий с руководством Казахстана для углубления экономической интеграции и достижения устойчивого развития к 2030 году.

/// nCa, 17 мая 2019 года, г-жа Армида Салсия Алисджахбана является Исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН (ЭСКАТО)