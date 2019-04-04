Региональное сотрудничество по общим водным ресурсам в Центральной Азии

Накануне предстоящего саммита лидеров стран Центральной Азии в Ташкенте можно с уверенностью сказать о том, какой будет одна из главных тем встречи. Главам пяти азиатских государств необходимо найти совместное решение проблемам использования трансграничных рек.

Впервые с высокой мировой трибуны лидеры стран Центральной Азии заговорили о внутренних проблемах региона на 73-ей сессии Генассамблеи ООН, которая запомнилась множеством разных событий. Но для Центральной Азии – это историческая сессия. Сразу несколько спичей были посвящены одной, важнейшей для региона теме – водно-энергетической проблеме.

Текущая ситуация по использованию водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии «показывает необходимость выработки новых подходов», – заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Он отметил, что «Кыргызстан последовательно выступает за разработку и внедрение в Центральной Азии взаимовыгодных экономических механизмов в данной сфере».

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов озвучил свою позицию. «Наша страна твёрдо придерживается принципа, что вода – это общее достояние всех народов планеты, а равный и справедливый доступ к чистой питьевой воде является фундаментальным правом человека», – сообщил он.

Проблема эта, безусловно, заслуживает быть озвученной на таком уровне. Эти выступления говорят скорее о том, что страны наконец готовы решать её конструктивно.

В Центральной Азии все крупные реки – трансграничные. Кыргызстан – единственная страна, водные ресурсы которой формируются на собственной территории, все остальные страны региона в той или иной мере зависят от поступления воды с территории сопредельных государств. Особенно сложная ситуация в Узбекистане и Туркменистане – почти 90% их возобновляемых водных ресурсов поступает извне. В Казахстане более 40% ежегодных возобновляемых ресурсов поверхностных вод поступает с территории соседних государств.

Проще говоря, предмет спора в Центральной Азии – две крупные реки– Амударья и Сырдарья, воды в которых недостаточно для всех потребностей региона. При этом страны, расположенные в верховьях рек, имеют одни интересы, а те, что расположены в низовьях – другие. Кыргызстан и Таджикистан генерируют за счет воды электричество, и заинтересованы накапливать воду летом. А Узбекистан, Казахстан и Туркменистан выращивают сельхозпродукцию, и этим странам нужна вода именно летом.

Во времена Союза решением проблемы был бартер. Летом Кыргызстан и Таджикистан спускали воду соседям, а в зимний период Казахстан, Узбекистан и Туркменистан поставляли им топливо.

Но с распадом СССР прекратила существование централизованная плановая экономика, бывшим союзным республикам приходилось принимать другие решения, чтобы выживать, и вопрос по управлению водными ресурсами в Центральной Азии встал особенно остро.

На его основе была создана межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия (МКВК), исполнительными органами которой стали бассейновые водохозяйственные объединения (БВО) «Амударья» и «Сырдарья». К слову, между заявлением о намерении заключить соглашение, которое лидеры стран выразили в 1991 г. и его фактическим подписанием прошло не так много времени, что говорит о проявлении политической инициативы и ее реализации в сжатые сроки.

В истории международного водного права часто принятие такого рода соглашений занимает очень долгое время. К примеру, потребовалось около 10 лет для заключения договора по реке Инд между Индией и Пакистаном при сотрудничестве МБРР, 30 лет – по реке Ганг между Индией и Бангладеш, 40 лет – по реке Иордан между Израилем и Иорданией.

Несмотря на позитивный потенциал, заложенный данным соглашением, отмечается, что документ не предусматривал механизмов реализации с учетом интересов каждой из сторон.

В 1993 г. был принят следующий важный документ – соглашение «О совместных действиях по решению проблемы Аральского моря и Приаралья, экологическому оздоровлению и обеспечению социально-экономического развития Аральского региона». Согласно документу, также были созданы дополнительные структуры МКВК.

Следующим ключевым документом, регулирующим водные отношения между государствами бассейна реки Сырдарья после 1992 года, является подписанное 17 марта 1998 года «Соглашение об использовании водно-энергетических ресурсов бассейна р. Сырдарьи».

Одним из наиболее успешных показателей взаимоотношений в сфере водопользования можно назвать сотрудничество между Казахстаном и Кыргызстаном – в 2000 г.было подписано соглашение «По использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас».

Однако, наличие межгосударственных структур и ряда соглашений пока так и не стало показателем успешного сотрудничества. На региональном уровне существует множество принятых странами общих подходов по многим вопросам, однако, это не обеспечивает благоприятное сотрудничество при политических и экономических разногласиях.

С приходом к власти в Узбекистане Шавката Мирзиёева многое изменилось. На 72-й сессии Генассамблеи ООН (в 2017 г.) новый президент Узбекистана, на тот момент занимающий этот пост чуть меньше года, заявил следующее: «Мирная и экономически процветающая Центральная Азия – наша важнейшая цель и ключевая задача. Мы готовы к разумным компромиссам со странами Центральной Азии по всем без исключения вопросам».

Чуть позже Мирзиёев подписал знаковые соглашения об установлении границ во время визита в Кыргызстан – этот визит стал первой подобной поездкой узбекского лидера за 17 лет. За сделкой последовало открытие контрольно-пропускных пунктов и снятие многих ограничений на передвижение.

А весной 2018 г. Мирзиёев принял участие в саммите глав государств Центральной Азии в Астане. Такая встреча прошла впервые за 9 лет, и это событие в прессе назвали «Перезагрузкой в Центральной Азии».

Тогда же, помимо прочего, президенты не обошли вниманием обсуждение водных проблем, а именно использование рек Амударья и Сырдарья.

«Самый главный вопрос – это водные проблемы. Наши государства – это 70 миллионов человек, живущие здесь в створе двух больших рек – Амударьи и Сырдарьи. Здесь мы договорились, что политического торга там не должно быть. Мы должны совместно решать в интересах всех государств – и гидросооружения, и использование вод, и электроэнергия», – заявил тогда президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

В августе 2018 г. на заседании Международного фонда спасения Арала (МФСА) таджикский лидер Эмомали Рахмон призвал коллег к «внедрению экономических механизмов водопользования». А президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил создать водно-энергетический консорциум, который станет регулировать сток воды в реках. Впервые эту инициативу Назарбаев высказал еще в начале 2000-х годов, но предложение тогда не нашло отклика на региональном уровне.

Резюмируя, становится ясно, что запрос на решение старой проблемы в Центральной Азии сложился четко. Кроме того, сложилась и уникальная возможность сообща найти решение проблемы. Об этом говорят все эти дружные заявления лидеров. В случае успеха фундамент будет заложен на долгие годы межгосударственного сотрудничества. Но есть одно «но»: нет готового рецепта, как решить проблему. Все предложения пока носят характер идей и требуют детальной проработки. Центральноазиатским республикам предстоит поиск решения. И будущий саммит в Ташкенте – еще один шаг на пути к «большой сделке». /// nCa, 4 апреля 2019