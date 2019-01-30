Зимнее очарование Авазы

Эльвира Кадырова

Раньше словосочетание национальная туристическая зона Аваза ассоциировалось с переполненными жаркими пляжами, веселыми летними аттракционами и теплым морем. Но похоже, туркменская морская здравница, популярность резко возросла в последнее десятилетие, все активней принимает гостей круглый год.

Помимо традиционного осеннего бархатного сезона, огромное число отдыхающих со всех уголков страны и из-за рубежа, теперь можно встретить в Авазе и весной и зимой.

Если летом сюда устремляются бурные потоки желающих насладиться ласковыми водами седовласого Хазара, а чем же столь привлекателен зимний отдых на Каспии? У каждого, пожалуй, свой ответ на этот вопрос.

Аваза превратилась в настоящий экологический рай. Бесценными подарком для организма и эстетическим наслаждением для души становятся прогулки по зимним пляжам. Порой, просто замираешь в переполняющем сердце восторге от наблюдаемых морских пейзажей и природной цветовой гаммы. А аккомпанирует этой блаженной красоте, тихий прибой и ненавязчивые редкие крики чаек. (хотя не менее приятен и шум бьющихся о берег грозных штормовых волн) И конечно, кристально чистый, ни с чем не сравнимый воздух…

Любителям активного отдыха Аваза предлагает широкий спектр услуг. При каждом отеле функционирует велосипедный парк. На территории гостиничных комплексов имеются гольф-площадки, спортивные тренажеры, футбольные, баскетбольные, волейбольные поля.

В ветреную непогоду (а такое случается на взморье) также полноценно провести досуг можно и не покидая отеля – подправить физическую форму в спа-салонах, поплавать во внутреннем бассейне с подогретой морской водой, сыграть в боулинг, настольный теннис, бильярд и многое другое.

В общем, в зимней Авазе каждый найдет для себя развлечение по душе и «нелетний» отдых обязательно сохранится в памяти уютными картинами. /// nCa, 21 января 2019