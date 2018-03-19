Казахстан представил новый пакет социальных реформ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев анонсировал пакет беспрецедентных по своим масштабам и содержанию социальных реформ. Ипотека под 7 процентов, как в развитых странах, снижение подоходного налога, рекордное число грантов для обучения в ВУЗах, расширение микрокредитования и не относящаяся напрямую к социальной сфере газификация, которая призвана улучшить состояние экологии и в итоге качество жизни населения. В общем, в планах главы центральноазиатской республики – построить в Казахстане социальный рай. Вопрос только – насколько это возможно?

Для начала чуть подробнее о реформах. Первая касается насущного не только для казахстанца, но и для любого жителя планеты вопроса – квартирного. Испортил он москвичей, мог бы испортить и жителей казахстанских городов. Демографические показатели в стране завидные, требующие новых квадратных метров. Строительная индустрия Казахстана в принципе готова обеспечить растущее население жилплощадью. И места для стройки – в достатке. В прошлом году в Казахстане сдали рекордные 11 миллионов квадратных метров жилья. В этом году темпы планируют нарастить.

Единственной сложностью был процент под ипотеку – 14-16% в год. Средний показатель для государств СНГ, но чаще всего неподъемный для бюджета среднестатистической семьи этих государств. Нурсултан Назарбаев предложил снизить ставку вознаграждения по кредитам до 7%, а еще сократить первоначальный взнос и растянуть срок выплаты до 25 лет. Чтобы воплотить эту задумку в реальность Назарбаев предлагает создать специальную компанию, которая привлечёт около $3 млрд. и направит на выкуп ипотечных кредитов, предоставленных банками на новых условиях.

В общем-то, этот план выглядит вполне реалистичным, особенно учитывая тот факт, что временная нагрузка на финансовый сектор страны потом с лихвой окупится. Здесь простая логика: реализация программы даст импульс для развития банковского сектора и жилищного строительства, это в свою очередь будет способствовать развитию сопутствующих производств, что в свою очередь выльется в создание новых рабочих мест.

Работающим казахстанцам посвящена вторая реформа. Президент республики предложил снизить сразу в 10 раз подоходный налог для тех, кто получает в среднем меньше $200 в месяц. Очень дальновидный, думается, ход. То есть фактически номинальная зарплата таких работников возрастет, но при этом нагрузка на работодателей останется прежней. Отмечу, что остальных казахстанцев в перспективе ждет прогрессивная шкала налога.

Третья инициатива направлена на повышение доступности высшего образования и улучшение условий проживания студентов. Назарбаев поручил дополнительно выделить на следующий учебный год 20 тысяч грантов уже имеющимся 54 тысячам. При этом больше половины дополнительных грантов должны быть направлены на технические специальности. Кадры в этой сфере всегда в спросе, а в условиях надвигающейся четвертой промышленной революции – и подавно.

В рамках четвертой реформы Назарбаев поручил увеличить микрокредитование казахстанцев в этом году на 20 млрд.тенге по сравнению с прошлым годом. Здесь важный момент: в Казахстане в последние годы выросло число «полукриминальных ростовщиков», представляющих кредиты на грабительских условиях. И люди, не имея альтернативы, на эти условия часто были вынуждены соглашаться. Теперь же выбор у жителей республики должен стать больше, а регулирование в этой сфере позволит очистить сферу от излишне предприимчивых дельцов.

И, наконец, пятая инициатива – это газификация страны. Президент Казахстана предлагает протянуть новый газопровод от Кызылорды до Астаны. С точки зрения социальной сферы это не только создание рабочих мест, но и повышение качества жизни людей. Газификация позволит сократить выбросы в атмосферу, улучшить экологию в центральных и северных регионах Казахстана. Только в столице по планам объем выбросов сократится в 6 раз.

В целом, социальные реформы Президента Казахстана выглядят вполне жизнеспособными и практичными. Хотя реализовать их по большей части, очевидно, будет непросто. Необходимо выполнить ряд условий, в частности, как минимум удвоить темпы строительства, чтобы предложение на рынке жилья отвечало спросу в условиях сниженной ставки по ипотеке. Наряду с повышением количества грантов и строительством новых общежитий, необходимо провести апгрейд и других секторов сферы образования, прочно завязав ее на реальных потребностях рынка труда, чтобы отучившиеся по государственным грантам выпускники принесли реальную пользу стране. Необходимо подготовить фискальные органы Казахстана, чтобы снижение налоговой нагрузки не стало поводом для роста теневого сектора.

Сделать предстоит немало, но все задачи кажутся вполне выполнимыми. Была бы политическая воля. А она у действующих властей Казахстана есть. И Президент страны это явно продемонстрировал.

Что же касается результатов этих реформ – о них говорить пока рано. Но в качестве успешного исторического примера аналогичных преобразований вспоминается «Новый Курс» Франклина Делано Рузвельта, который встал у руля страны в разгар Великой Депрессии – самого жестокого экономического кризиса в истории Соединенных Штатов. «Новый Курс» – это программа социальных и экономических реформ Рузвельта, включая масштабную стройку по всей стране, программы трудоустройства молодежи, возможность получить бесплатное высшее образование, первые для Америки социальные проекты. «Новый Курс» тогда в 30-х годах прошлого века заложил основы современного государства в США, радикально изменив базовые принципы социально-правового уклада страны. Практически все, что определяет жизнь американского общества сегодня, начиналось тогда – почти 80 лет назад. Ну, и собственно по уровню благосостояния американского народа можно судить, насколько успешными были те преобразования.

Хочется верить, что казахстанцы ощутят все преимущества происходящих в стране реформ намного раньше… /// nCa, 19 марта 2018