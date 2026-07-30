В Туркменистане приняли верительные грамоты нового посла Алжира

29 июля Председатель Меджлиса Д. Гулманова приняла верительные грамоты от вновь назначенного Посла Алжира в Туркменистане Бумедиена Геннада (с резиденцией в Анкаре). В тот же день состоялась встреча в Министерстве иностранных дел Туркменистана, на которой Посол вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Мяхри Бяшимовой.

В ходе обеих встреч стороны рассмотрели возможности развития двусторонних связей в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах между Туркменистаном и Алжиром.

На встрече в МИД особо отмечалась необходимость регулярных контактов между внешнеполитическими ведомствами двух стран, а также важность организации контактов на высшем и высоком уровнях.

Дипломаты высказались за налаживание межпарламентского взаимодействия и укрепление договорно-правовой базы сотрудничества между двумя государствами.

Стороны выразили намерение продолжать конструктивное партнёрство в рамках региональных и международных структур, прежде всего ООН, в интересах продвижения всеобщего мира, стабильности и устойчивого развития.

Отдельной темой диалога стали возможности развития торгово-экономических связей. В этой связи стороны условились принимать участие в международных выставках и бизнес-форумах, проходящих как в Ашхабаде, так и в Алжире. Среди потенциальных направлений сотрудничества выделены сельское хозяйство и текстильная промышленность.

Кроме того, была подчёркнута целесообразность налаживания контактов между министерствами культуры и образования, а также высшими учебными заведениями двух стран. Рассмотрены возможности сотрудничества в сферах спорта и туризма. ///nCa, 30 июля 2026 г.