Туркменская делегация ведет в Нидерландах подготовку к Чемпионату мира по конному спорту

В городе Кроненберг (Королевство Нидерландов) находится с визитом делегация Туркменистана во главе с вице-премьером Т. Атахаллыевым и членами Организационного государственного комитета по подготовке к Чемпионату мира по конному спорту и конкурсу красоты ахалтекинских скакунов.

С 4 по 6 сентября 2026 года на базе конноспортивного комплекса «Пилберген» пройдет международный турнир и конкурс красоты ахалтекинцев. Мероприятие станет первым чемпионатом подобного масштаба, проводимым за пределами Туркменистана.

В рамках рабочей поездки туркменская сторона провела презентацию площадки соревнований, а также обсудила с европейскими специалистами технические особенности проведения мероприятий.



Как отмечалось, на территории площадки будут размещены элементы дизайна международных соревнований, определены места расположения соответствующих надписей.

Делегация Туркменистана провела серии встреч с зарубежными коневодами и международными экспертами. Местные специалисты и коневоды подчеркнули важность обмена опытом в сфере развития коневодческой отрасли в различных странах. В частности, речь шла о методах воспитания и тренинга ахалтекинских скакунов. ///nCa, 30 июля 2026 г.