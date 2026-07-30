В Ашхабаде состоялись встречи делегации Татарстана с вице-премьером и министром культуры Туркменистана

В рамках рабочего визита делегации Татарстана в Туркменистан состоялась встреча заместителя Премьер-министра Татарстана, Председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева с вице-премьером Туркменистана по вопросам культуры Бахар Сейидовой и министром культуры Туркменистана Гурбанмыратом Мырадалиевым.

Основной темой переговоров стала подготовка к проведению в Туркменистане Международного конкурса «Татар кызы». Стороны рассмотрели ключевые организационные вопросы, связанные с проведением конкурса, а также обсудили дальнейшие шаги по координации совместной работы.

На отдельной встрече с министром культуры Туркменистана были обсуждены концепция и структура финального шоу, его культурное и смысловое наполнение, а также ключевые организационные вопросы.

Особое внимание было уделено программе конкурса, участию творческих коллективов Татарстана и Туркменистана, а также вопросам технического сопровождения и подготовки концертной площадки.

Шайхразиев отметил, что финал Международного конкурса «Татар кызы» должен стать не только конкурсом красоты и таланта, но и масштабным международным культурным событием, отражающим богатство национальных традиций, духовных ценностей и исторического наследия татарского народа, а также гостеприимство Туркменистана.

Мырадалиев подтвердил готовность Министерства культуры Туркменистана оказать всестороннее содействие в подготовке и проведении финала конкурса, подчеркнув, что проведение столь значимого международного проекта станет важным событием в культурной жизни страны и внесет вклад в развитие гуманитарного сотрудничества

В ходе визита в Ашхабад делегация Татарстана посетила Международный конноспортивный комплекс в Ашхабаде.

Василь Шайхразиев отметил, что уважительное отношение к историческим традициям, национальным символам и культурному наследию является важной составляющей государственной политики Туркменистана. По его словам, богатые традиции коневодства, бережно передаваемые из поколения в поколение, вызывают искреннее восхищение и являются ярким примером сохранения национальной идентичности. ///nCa, 30 июля 2026 г. (по материалам сайта «Всемирный конгресс татар»)